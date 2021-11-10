新北茭白筍智慧市集開賣 一刷就能輕鬆品嘗季節限定美味
民眾買新鮮美味的茭白筍，不用到三芝了，在家、新北市府都能買到！新北市政府今（10）日在市府大樓設立茭白筍快閃智慧市集，洽公的市民朋友隨時想吃茭白筍不用到超市，也不用準備現金，只要手機、信用卡一刷就能輕鬆買，即時品嘗當季美味。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-10 18:15:35
新北市長侯友宜表示，茭白筍又稱美人腿，肉質飽滿、營養價值高，生吃相當多汁，如同水梨，是很多民眾喜歡採買的蔬菜；今年碰上疫情，農產品的販賣變得困難，農業局特別設置網路平台、販賣機，以多元的管道協助行銷，盼辛苦的農民有所收穫，也提升民眾購買便利性。
農業局長李玟說，民眾到三芝區農會官方的網站，及農業局「美味農業得來速」網站皆可訂購茭白筍，同時為歡慶茭白筍快閃智慧市集的開幕，加碼宅配免運費200 組，讓美味優惠送到家；此外，市府B1的智慧市集設置茭白筍販賣機，營業時間為11月10日至19日，提供民眾無接觸的支付方式快速購買。
三芝區農會理事長林義信強調，三芝區種出的茭白筍品質優異，不僅筍白長、筍徑粗，肉質更是白皙細緻，堪稱筍中極品；板橋區農會理事長郭進源認為，新北市政府推動設立智慧市集是未來趨勢，很高興本次能與三芝區農會合作，讓走過路過的民眾，都有機會品嘗到三芝的當季美味。