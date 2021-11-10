溫昇豪壓抑虐戀「淚水自動流」　不敢演《AV帝王》

我是廣告 請繼續往下閱讀
林柏宏在《2049》首次在戲劇作品中當爸爸，33歲的他笑說：「滿開心的，跟以前（角色）滿不一樣的。」也拜訪身邊已當爸媽的朋友，學著如何帶小孩，還帶出心得來，自豪：「我很會治小孩，小朋友都很愛我。」溫昇豪則認為，男星過30歲演爸爸很正常，舉例自己演《犀利人妻》時也才32歲，人都還沒結婚，已經在演外遇的人夫，搞笑稱：「我那時已經出軌了。」
林柏宏的角色不擅長宣洩壓力，而且有許多想隱藏的事情，他在演出時每天都逼自己在壓力很大的狀態中，「所以拍這部戲的時候總覺得情緒很低落。」 《2049》中，他明明應該沈浸在新手爸爸的喜悅中，但孩子未出生就被基因檢測系統和大數據算命預測為殺人犯，他和飾演老婆的邵雨薇產生教養方面的衝突，他表示雖然自己相信基因遺傳，「但是也相信教育或者是生活經驗帶來改變的力量，相信愛吧。」尤其他在大學是學教育，「我想我會在乎每一個小孩子的特殊性。」
林柏宏日前公布接下今年金馬獎頒獎典禮主持人，被問到為何答應接受挑戰，他笑說：「我也很好奇為什麼會找我。」透露製作單位一開始用很輕鬆的方式和他聊天，讓他卸下心房，總監陳鎮川也一直告訴他，會有充足時間準備，團隊都會一起幫忙，讓他點頭答應，也說以前從沒想過能夠跨足大型典禮的主持工作。