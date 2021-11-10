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溫昇豪壓抑虐戀「淚水自動流」　不敢演《AV帝王》

▲溫昇豪拍《茶金》自動流淚，被導演制止哭出來。（圖／瀚草影視提供）
▲溫昇豪拍《茶金》自動流淚，被導演制止哭出來。（圖／瀚草影視提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-10 18:21:14｜2021-11-10 18:28:26

《茶金》溫昇豪、《2049》林柏宏今（10）日出席媒體茶敘，為新戲合體造勢。《茶金》聚焦在戰亂大時代的茶葉經商故事，溫昇豪透露他在片中有戀愛戲分，但情感處理得很克制，肢體互動也是「止於禮」，好幾場戲淚水克制不住流下，反被導演要求不能哭。他也坦言近年對於太過激情的「親密戲」會不敢演，像是《AV帝王》、《上流階級》都是很棒的作品，但是若有相似的角色找上門，尺度可能會讓他卻步，最近一次大尺度演出，已是11年前的《獵豔》。

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▲林柏宏（左起）、製作人湯昇榮、溫昇豪出席記者會。（圖／瀚草影視提供）
▲林柏宏（左起）、製作人湯昇榮、溫昇豪出席記者會。（圖／瀚草影視提供）
溫昇豪在《茶金》飾演的戰俘有許多深藏在心中的傷痛，正如溫昇豪在劇中所說，若要根治心病，「最終靠的還是自己。」被問到私下有無諮詢過心理醫師？溫昇豪說：「沒有，我都自己排解，去運動、跟朋友聊天，我自己一人會滿憂傷，但群體的時候我不會表現出來，但我有自己一套的解決方式。」只有家人會看到他比較脆弱的一面。

林柏宏在《2049》首次在戲劇作品中當爸爸，33歲的他笑說：「滿開心的，跟以前（角色）滿不一樣的。」也拜訪身邊已當爸媽的朋友，學著如何帶小孩，還帶出心得來，自豪：「我很會治小孩，小朋友都很愛我。」溫昇豪則認為，男星過30歲演爸爸很正常，舉例自己演《犀利人妻》時也才32歲，人都還沒結婚，已經在演外遇的人夫，搞笑稱：「我那時已經出軌了。」

▲林柏宏在《2049》第一次演爸爸。（圖／瀚草影視提供）
▲林柏宏在《2049》第一次演爸爸。（圖／瀚草影視提供）
林柏宏的角色不擅長宣洩壓力，而且有許多想隱藏的事情，他在演出時每天都逼自己在壓力很大的狀態中，「所以拍這部戲的時候總覺得情緒很低落。」 《2049》中，他明明應該沈浸在新手爸爸的喜悅中，但孩子未出生就被基因檢測系統和大數據算命預測為殺人犯，他和飾演老婆的邵雨薇產生教養方面的衝突，他表示雖然自己相信基因遺傳，「但是也相信教育或者是生活經驗帶來改變的力量，相信愛吧。」尤其他在大學是學教育，「我想我會在乎每一個小孩子的特殊性。」

林柏宏日前公布接下今年金馬獎頒獎典禮主持人，被問到為何答應接受挑戰，他笑說：「我也很好奇為什麼會找我。」透露製作單位一開始用很輕鬆的方式和他聊天，讓他卸下心房，總監陳鎮川也一直告訴他，會有充足時間準備，團隊都會一起幫忙，讓他點頭答應，也說以前從沒想過能夠跨足大型典禮的主持工作。

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