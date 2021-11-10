印尼迎接電動車時代　憑天然優勢爭取鴻海、Gogoro投資

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據悉，印尼的鎳礦產量就佔全球產量30%，另一個生產電動車電池的關鍵成分「銅」在印尼有豐富礦藏，如印尼的Grasberg礦坑就擁有世界第二大的銅礦儲量，天然資源是其吸引外資投資電動車生態鏈的一大優勢。
電池產業是印尼政府未來建設綠色經濟和可持續藍色經濟的政策重要方向，正修科技大學國際企業系戴萬平在經濟部工業局的專欄文章中指出，2019年8月，印尼總統佐科威Joko Widodo簽署「加速以電池為基礎的公路運輸計畫總統監管條例」，祭出補貼措施、獎勵措施與自製率方案，被當地輿論界形容是「印尼電動車時代」的來臨。
印尼過去就有廣大的機車銷售市場，但過去銷售主力是放在傳統的「燃油機車」，「電動車監管條例」的公布代表一個全新領域市場的釋放，條例一推出後，馬上就有3至4家外國公司承諾投資印尼電動車行業；除了長期在當地稱霸的日商外，包括韓國現代汽車集團也都進軍印尼設廠，準備搶佔電動車這塊新興市場。
印尼當局計畫在2022年開始生產電動機車，2023年將自製率達到40%，2025年盼讓國內生產的汽車超過20%為電動車。根據印尼工業部統計（Indonesian ministry of industry），超過7成的印尼民眾希望購買電動車，說明未來的內需市場前景看好。印尼政府也了解電動車未來商機無窮，因此希望藉助鴻海等企業的資金與技術帶動產業轉型，建立起相關供應鏈，同時拉抬國內就業。