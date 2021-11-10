韓國現代汽車集團進軍東南亞 在印尼設廠搶佔電動車商機
▲韓國現代汽車集團（Hyundai）董事長鄭義宣（Chung Euisun）10月底出訪印尼，宣示現代汽車將透過設廠方式進軍東南亞電動車市場。（圖／shutterstock）
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▲韓國現代汽車集團（Hyundai）董事長鄭義宣（Chung Euisun）10月底出訪印尼，宣示現代汽車將透過設廠方式進軍東南亞電動車市場。（圖／shutterstock）
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-10 19:44:08
《四方報》報導，韓國現代汽車集團（Hyundai）董事長鄭義宣（Chung Euisun）10月底出訪印尼，與印尼總統佐克威（Joko Widodo）攜手參加政府「未來電動汽車生態系統」（Future EV Ecosystem for Indonesia）宣傳活動，會中宣布現代汽車在印尼的電動汽車投資藍圖，以及將與政府展開的合作計畫，宣示現代汽車將透過設廠方式進軍東南亞電動車市場。
印尼擁有東南亞地區最大的汽車市場，印尼當局也正積極推動電氣化政策以發展電動車產業。正修科技大學國際企業系戴萬平在經濟部工業局的專欄文章中指出，2019年8月，印尼總統佐科威Joko Widodo簽署「加速以電池為基礎的公路運輸計畫總統監管條例」，祭出補貼措施、獎勵措施與自製率方案，被當地輿論界形容是「印尼電動車時代」的來臨。「電動車監管條例」推出後，馬上就有3至4家外國公司承諾投資印尼電動車行業；除了長期在當地稱霸的日商外，韓國現代汽車集團現在也進軍印尼設廠，搶佔這塊新興市場。
鄭義宣在會中宣布，在印尼政府的協助下，現代汽車已經順利在印尼勿加泗（Bekasi）Deltamas工業園區建立了其在東南亞地區首座汽車工廠，預計於今年完工，明年1月可以開始負責生產內燃機汽車。此外，現代集團也計劃與LG化學旗下電池事業「LG新能源」（LG Energy Solution）共同投資11億美元，合作建造共同的電池工廠。該廠預估佔地33萬平方公尺，預計將於2023年完工，2024年則可以開始量產電池。
鄭義宣在會中承諾，現代汽車集團將支持印尼電動汽車系統的發展，積極合作開發充電基礎設施和電池回收技術，使相關產業能在未來逐漸茁壯。現代汽車也將持續在印尼拓展投資計畫，帶動印尼科技轉型與發展，同時也建議印尼政府拓展氫燃料電池汽車市場。