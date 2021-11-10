「7則推文」讓特斯拉股價狂跌！馬斯克發文律師得先說OK

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除了這次公開以投票方式徵詢是否出售股票影響股市外，《彭博》也盤點了他先前6則影響股價的推文，按照時間回推，早在2018年他就在愚人節開了個玩笑，發文表示「特斯拉完全破產了」，當時穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）將特斯拉信用評級下調至「垃圾級」，且碰上監管機構對自動駕駛系統的審查導致股價下跌8.1%。
同年八月馬斯克又推文表示，自己考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化，還稱「資金已經到位」，一度導致股價上漲11%，然而馬斯克當時開出的價格是每股420美元，明顯是配合國際大麻日、慶祝大麻文化的玩笑，此外又發了一則已經聘請高盛集團及知名的矽谷私募股權公司銀湖（Silver Lake）高層擔任顧問的推文，卻止不住市場質疑，導致特斯拉股價連4天下滑15%，最後被美國證券交易委員提起訴訟指族他「誤導投資人」。馬斯克與特斯拉各被罰款2千萬美元，且在和解時表示同意所有與特斯拉股價相關推文將會交由律師批准才會發出。
此外，2019年2月他也曾發文提到，特斯拉年產量將達到約50萬輛，隨後才修正解釋自己是只年底產量可能達到50萬輛，但全年出貨將維持在在40萬左右，導致股價下跌3.7%；而去（2020）年馬斯克也在5月宣布，將拋售手上所有房產，更喊出「特斯拉股價太高了」的發言，造成股價瞬間下跌10%，然而股價很快就恢復了。
今年10月美國跨國租車公司赫茲（Hertz Global Holdings Inc.）公布將採購10萬輛特斯拉Model 3，預計將注入42億美元，消息曝光後特斯拉股價馬上大漲，然而當有網友曬出股價上升截圖釣出他本人回應時，他一句「我想強調的是，我們合約還沒簽」就又讓特斯拉股價隔天下跌3%。
至於本次推文投票是否有是先經由律師批准還不得而知，外界唯一知道的是，他賣出手中持股的原因多半是為了「繳稅」，起因於美國參議院財政委員會提案針對億萬富翁的「未實現收益」（unrealized gain），課取23.8%的稅金，有分析指出若這項政策上路，馬斯克或貝佐斯可能要在5年內被課徵1000億美元稅金。而馬斯克也透過推特表示，自己沒有從任何地方拿現金工資及獎金，僅持有股票，所以唯一籌得稅款的方式就是賣出股票。