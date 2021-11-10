移工入境措施台印有共識　外交部樂見：提升雙邊互信

《四方報》報導，隨著國內疫情趨緩，缺工情形嚴重，各界針對重啟移工引進呼聲高，勞動部也展開籌劃。近日，在駐印尼代表處協調下，勞動部與印尼勞動主管機關針對恢復引進印尼移工舉行視訊會談，並確認印尼方面已經可以配合執行相關防檢疫措施，印尼將成為台灣今年5月19日暫緩各國移工入境以來，第一個恢復引進的國家。對於印尼政府就勞務議題積極與我國進行磋商並深化相關合作，外交部表示歡迎，也期盼台灣與印尼雙方持續拓展各項合作領域，進一步落實「新南向政策」。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-10 19:43:31
我國為防制新冠肺炎（COVID-19）疫情自境外移入，加強邊境管制，因此自去年12月起就暫停引進印尼移工。考量勞務議題是台灣與印尼重要合作項目，我國駐印尼代表處則與印尼勞工部、移工安置保護局等主管機關在疫情期間仍保持密切聯繫，討論如何落實印尼移工來台前相關防疫措施，並實地訪視移工訓練中心，以確保印尼移工健康，也保障台灣的社區防疫安全。
外交部指出，印尼是我國「新南向政策」的重點目標國之一，雙方在勞務、經貿、投資、農業與教育等領域合作密切。台灣為印尼第11大貿易夥伴，第9大外資來源國；在印尼的台商約2萬人，在台灣工作的印尼移工則超過26萬人。印尼投資部長Bahlil Lahadalia在10月曾率團訪台並會晤多家我國業者，更展現台灣與印尼在電動車、電池等綠色經濟產業合作的深厚潛力。
「以人為本」是我國推動「新南向政策」的核心理念。恢復引進印尼移工，除將強化我國與印尼勞動主管部門的協調外，也藉由雙方各類人員的往來，提升台灣與印尼的相互瞭解與互信，進而推動兩國各項領域的互惠交流與發展。