Maserati Levante GT油電動力導入，388萬元起晉升義大利海神懷抱!

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歷經一世紀的淬鍊 見證新世代Maserati 的蛻變
跨越百年歷史的Maserati正在進行一連串的重要變革，除了全新領導團隊的前瞻思維，最關鍵的核心便是2019 年對外公開的 Maserati Innovation Lab 創新實驗室，超過1500位頂尖工程師在這裡全面研發 Maserati 新世代的產品，平均年齡只有37歲，這群幕後推手至今向世人展現的成果，每次出手都令人引頸期盼：包括新世代GT超跑 MC20，以及其所搭載的「Nettuno海王星」引擎；還有全新 48V 架構的 2.0升 L4 引擎；而在不久的將來，Maserati 也將透過創新實驗室推出更多自主研發的車款及純電動力系統。
而這些變革很快便導入 2022 年式的新車款中，為了更清楚的劃分不同的產品屬性，Maserati 依照動力模式的不同，劃分出4種車型規格：搭載全新 48V架構 2.0L 高效混能動力的「GT」車型、配備 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎的 「Modena」 / 「Modena S」車型、以及擁有580匹馬力的高性能 「Trofeo」車型。而其中最令人期待的，便是搭載全新動力的豪華跑旅 - Levante GT。
The New Levante GT 全新高效混能動力跑旅
Levante 的問世為高性能豪華跑旅豎立全新典範，如今新世代 Levante GT 搭載自主研發的全新高效混能動力系統將再度顛覆世人既有印象：2.0升直列四缸引擎透過 eBooster串聯傳統渦輪，不但擁有超越同級的 330hp/450Nm 動力輸出，構築於48V車電系統的全新動力架構所呈現的低轉高扭特性，更讓 Levante GT 展現新世代的操縱感，靈巧的動態反饋不僅在積極駕馭時充滿樂趣，日常駕駛也顯得自在暢快；而受益於2.0L排氣量所帶來的優勢，Levante GT 在保有大馬力的前提下，擁有更好的燃油效率及稅率級距。
一如 Maserati 對駕控反饋的執著，Levante GT 是同級唯一標配氣壓懸吊及 LSD 限滑差速器的跑旅車款：前後軸主動式 6 段氣壓懸吊可控制最多8.5公分的底盤高度調整，足以涵蓋越野地形到高速公路的使用需求；而後軸機械式LSD限滑差速器能夠大幅提昇車輛循跡性及激烈操駕時的輸出表現；除此之外，Levante GT 也標配可針對個別避震器調整軟硬的 Skyhook 電子阻尼和 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統，紮實的底盤及懸吊科技完美展現地中海疾風的魅力，可以是狂風也能夠是微雨，在不同的場域迎合不同的心境，唯有不受束縛的快感始終如一。
內裝外觀全面革新 更引人入勝的細膩鋪陳
全新導入的 Levante GT 針對內裝及外觀都有大幅度的變革，引擎蓋上的經典橢圓廠徽替換成與MC20相同的新世代樣貌、前葉子板上方鑲嵌專屬的「GT」草寫字樣，象徵 Maserati 百年來以 Grand Touring 為核心的造車工藝；標誌性的散熱鰭孔下緣，以及全新C柱三叉戟廠徽也點綴上GT車型獨有的藍色烤漆，呼應品牌首款高效混能動力；除此之外，最令人激賞的外觀配置，便是更加氣派的19” Zefiro 鋁圈，以及擁有與車身同色烤漆的車體下緣包覆，擺脫以往休旅車型為了迎合越野風格的窠臼，呈現出更優雅細緻的精品樣貌。
內裝部分，Levante GT 首度標配具備空氣品質偵測功能的四區恆溫空調，讓全車乘客都可自行設定理想溫度；強化使用便利性及豪華質感的12向電動調整真皮座椅，並附有駕駛座2組記憶功能；激烈操駕時依然能夠準確操作的鋁質固定式換檔撥片，再加上有效提升乘坐開闊感官的全景式電動天窗、操作介面更為流暢就手的8.4” 觸控式MIA智能多媒體系統、支援無線Apple CarPlay及Android Auto，讓Levante GT從駕馭樂趣到數位科技都能一手掌握。
年前限量席次到港 即刻預約鑑賞
搭載新世代48V 動力科技、全面升級內裝及外觀配備，全新 Levante GT 即日起正式在臺發表，然受限於全球原物料供應短缺，首批到港車輛有限。預約鑑賞敬請致電全台服務專線：412-8968或透過官方網站預約：https://bit.ly/PRESS_LVGT