避免落入無「產」階級 專家：把握30歲前黃金生育期

時下年輕人越來越晚婚，根據行政院性別平等會統計，2020年台灣男性、女性的平均結婚年齡雙雙突破30大關，分別來到32.3歲與30.3歲。對此，中華民國不孕症基金會董事長李茂盛憂心忡忡，擔心年輕人錯過最佳妊娠吉時，等到大齡想求子，恐怕要落入無「產」階級。





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至於最佳「良娠」時機是何時？茂盛醫院執行長李俊逸醫師表示，有結婚生子計劃的民眾，最好趕在30歲前完成，以保有最佳生育力。若已成大齡的備孕夫妻，最好先做孕前檢查，確認精蟲品質、 卵巢、子宮、荷爾蒙與黃體等功能，若是檢查結果不佳，應立即接受不孕治療。





台灣每七對夫妻就有一對不孕，李茂盛醫師指出，國健署鼓勵生育，今年七月推出新人工生殖補助政策，做試管療程最高可獲40萬元補助，對有意願生育夫婦不無小補。但他也呼籲：想求子，早婚早生是關鍵，若能早點採取「五查三早」行動，就可掌握「良娠」時機，順利生育，並減輕孕婦身體承受負擔。





網紅顆顆現身說法，她26歲結婚後即展開做人計畫，卻一再失望，直到31歲才靠先進生殖技術成功得子。另一位晚婚婦女謝太太則說，因為和老公想先拚經濟，結果變成高齡不孕，同樣也受惠於不孕治療，才如願抱到試管雙寶。





▲中華民國不孕症基金會舉辦良娠即時座談會，邀網紅和大齡媽媽分享成功求「生」術。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.10)

李茂盛表示，女性最佳「良娠」與年齡大有關係。其中，30歲是關鍵分水嶺，換句話說，最適合懷孕年齡是25歲至30歲，過了30歲「卵」實力就會逐年下降，平均卵子數量已不到巔峰時期的5%。李俊逸醫師也說，年齡愈大，自然受孕機會愈小，就算進行人工生殖治療，根據國健署最新人工生殖報告統計，超過七成年齡已逾35歲，即便進行人工生殖療程，懷孕率及活產率，仍自35歲後急遽下滑至低於四成，且無論植入新鮮或冷凍胚胎活產率，隨年紀增加而下跌，「年齡」顯然是求「生」的關鍵。





李俊逸醫師強調，生理機能不可逆，最好趁「良娠」即時展開求子計畫，也就是把握好30歲前的生育期，並落實「五查三早」，方能掌握自我最佳良『娠』時機，避免落入無「產」階級！」









