被逼問生子計畫　吳姍儒妙答「小鐘金句」笑翻眾人

華視推出新兒童節目《開拍吧孩子》，由星二代搭檔吳姍儒（Sandy）與周厚安聯手主持，邀請小學生掌鏡拍攝影片，兩個人化身保姆角色，跟孩子打成一片，組隊PK秀創意！明年將成為新嫁娘的Sandy，被問到是否想早點升格當媽媽，她急忙否認：「不會不會，看別人生小孩開心，我們玩一玩就好，現在沒有計畫」，還拿出前輩小鐘的名言當擋箭牌，「就像我們看到喪禮，也不會想死啊」，瞬間笑翻眾人。





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▲吳姍儒（左）樂當孩子王，但不急著升格當媽媽。（圖／華視提供）

曾經擔任教職的Sandy，打趣說當老師時沒有攝影機在拍，還可以發個火，現在是愛的教育，錄製節目時家長都在旁邊，面對小孩要滿臉笑容。第一次主持兒童節目的周厚安，自曝小時候就很喜歡照顧妹妹，這次很開心成為孩子王，也佩服孩子體力充沛。不過，小學生情緒來得快去得也快，節目又有淘汰賽制，面臨朋友必須離開，情緒瞬間變低落，主持人得儘快安撫情緒。





Sandy感性說道，「每次到公布淘汰名單的殘酷時刻，我們都比孩子更緊張，但也見識到孩子其實比我們想像中堅強。」透露好幾次反而孩子沒哭，倒是因為自己的不忍心而淚灑現場，「終於體會到金鐘獎評審的抉擇心情」！





▲周厚安在電視劇《斯卡羅》裡飾演英國洋行代理人「必麒麟」。（圖／公視提供）

黃秋生日前評論《斯卡羅》演員演技不佳，在劇中飾演英國商人「必麒麟」的周厚安，樂觀看待前輩說法，「這部戲有被看到、討論，一定會有兩面評論，這是非常好的事情，代表這部戲有觸及到別人感情和想法，我覺得他沒有冒犯到任何人」，他稱讚主演法比歐跟溫貞菱是非常盡心、賣力的演員，演戲水準非常高。



