不用搶！第14期疫苗預約首採「雙軌制」 15處隨到隨打
第14期公費疫苗預約今（11）日早上10點開始，這次首度執行「雙軌制」，沒有成功在公費疫苗平台預約成功的民眾，可以直接到合約醫療院所預約；本次AZ開放預約時間為今天上午10點到中午12點，莫德納、BNT則從今天中午12時到明(12日)中午12點。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 07:19:17｜2021-11-11 07:28:31
指揮中心表示，第14期公費疫苗將提供AZ第一劑、第二劑，莫德納第一劑、第二劑，還有BNT第二劑供民眾預約，總共疫苗量達到423萬劑；本期符合資格者共有432萬人，AZ第一劑有40.8萬人、第二劑有183萬人；莫德納第一劑有79.6萬人，第二劑有59.6萬人；BNT第二劑則有99萬人。
面對14期「雙軌制」，台北市協調23家醫院開設特別門診，民眾可前往醫院系統掛號預約，每天開放預約數量將依中央配額調整，如果掛號已滿或有緊急需求，另有15處接種點提供「隨到隨打」，以當期提供疫苗為主。
宜蘭縣政府也宣布，符合資格施打疫苗者可以接打電話給縣內醫療院所或衛生所，預約接種BNT或AZ疫苗；申請接種BNT第二劑資格須為18歲以上且符合接種間隔滿4周以上的民眾，申請接種AZ疫苗第二劑資格則為接種間隔滿8周以上民眾，可以電話直接預約，無須再上中央的疫苗預約平台預約。（編輯：孫唯容）