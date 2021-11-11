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SOGO週年慶最夯美妝組合　「限日限量」頂低溫也要排隊搶

▲美妝天后宮忠孝館將「限日限量」特惠商品特設於後門分流排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲美妝天后宮忠孝館將「限日限量」特惠商品特設於後門分流排隊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-11 10:54:12

號稱正宗「雙11始祖」遠東SOGO百貨週年慶今（11）日開跑，是每年百貨熱戰的頭條焦點！今天上午還沒開門就有大批消費者排隊等候入店搶購促銷商品，「美妝天后宮」忠孝館改裝後祭出化妝品最高回饋逾30％，經《NOWnews》現場直擊，SOGO這次推出全國獨家及限日限量的各種美妝優惠組合，果然吸引眾多死忠粉絲勢在必得。

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雖然今天台北市陽光露臉，但上午還是涼颼颼，卻不減排隊民眾的熱情，近千人一早就來排隊等候入場血拼，預期買氣相當旺盛，不少民眾鎖定「限日限量」美妝特惠組而來。超人氣雅詩蘭黛小棕瓶吸引鐵粉7點就來排。還有民眾向《NOWnews》記者透露，前面還有三組「物品佔位」，根本搶不到頭香。

▲「物品佔位」排隊頭香神隱，後面民眾透露自己7點就來還搶不到第一位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「物品佔位」排隊頭香神隱，後面民眾透露自己7點就來還搶不到第一位。（圖／記者蕭涵云攝）
而另一排蘭蔻極光水的忠實粉絲，則是8點就上門等候，同樣已經搶不到排隊冠軍，但確定可入手的優先順序，讓她老神在在，透露每年都鎖定SOGO朝聖週年慶。

穩坐坪效王寶座的SOGO忠孝館，向來是全台美妝業績之冠，今年改裝起家厝1、2樓，引進HERMÈS彩妝，更祭出15品牌「全國獨家」1,200組，「幸福分享1+1 」明星商品2,000組等豐富特惠，果然買氣很旺。

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