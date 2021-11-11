SOGO週年慶決戰雙11 董座黃晴雯霸氣喊首日業績上看11億
霸氣號稱正宗「雙11始祖」遠東SOGO百貨週年慶今（11）日開跑，選在百貨生日當天決戰電商雙11檔期，SOGO董事長黃晴雯信心滿滿，直接在現場喊出「首日業績11億」目標，看好五倍券使用熱潮，估計將比去年三倍券使用率翻倍，喊出全台7店業績目標110億元。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-11 11:53:17
今天以一身大紅禮服現身的黃晴雯，肯定政府振興券刺激消費，親曝光去年的光是三倍券消費人次就有40萬人，看好今年五倍券效益，SOGO週年慶祭出振興紙本五倍券消費加碼10％回饋，單筆2,500元送250元購物抵用券。誓言今年將為去年使用率的雙倍，肯定可達50萬人到館使用。
實際觀察現場人潮擠爆，買氣也相當旺盛，每年堪稱暴動等級的一樓美妝激戰區，今年改裝迎接嬌客，不只風光進駐HERMÈS彩妝，祭出最高回饋逾30％，成功吸引大批消費者湧入百貨。而B1女裝最高回饋30%、男裝也有23％，都是必買重點。
遠東SOGO週年慶台北店（忠孝館／復興館／敦化館）於11月11日至11月22日，祭出百貨8折起、超市9折。下載SOGO APP立即享6,500元電子折價券。小資女最愛的化妝品／保養品／香氛則推出單日單櫃滿6,000元送800元。餐飲、超市、食品名店 指定品牌單筆1,000元送100元餐飲電子抵用券。
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