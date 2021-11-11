美妝天后宮SOGO週年慶！愛美粉領每年搶 明星商品曝光
號稱「美妝天后宮」的遠東SOGO忠孝館，強碰電商雙11也沒在怕！一出手就沒在客氣，祭出化妝品最高回饋逾30％的誘人優惠，讓愛美粉領族趨之若鶩，開跑當天無論是請假或排休，已是年年養成的習慣，今（11）日上半天人潮最洶湧的應屬雅詩蘭黛、SK-II、資生堂和倩碧專櫃，幾乎是團團人潮包圍著專櫃，連熟練的櫃姐都手忙腳亂，而高單價的LA MER也有不少粉絲靠櫃。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-11 13:45:46
同為祭出限日限量排隊組合的雅詩蘭黛、SK-II、資生堂等專櫃，果然也是民眾瘋搶的愛用品牌，許多民眾一進門便衝向心有所屬的專櫃，是現場一樓最多消費者包圍的焦點。
SK-II超夯的青春露，整櫃開幕不久，結帳經手最高一單有9萬元。有不少死忠愛好者的契爾氏，開幕1小時左右就發生結帳當機，人潮實在太多了，消費者大概花了近半小時才結完帳。還有SHISEIDO東京櫃百優精純組合，通通是每年週年慶必搶的夯貨。
館方透露美妝特惠組的內容，從以往正品搭配週邊產品，到現在會直接聚焦明星商品做買大送小的搭配，迎合消費者喜好，能更方便鎖定愛用品購入。也成為民眾更投入週年慶的主因。
根據《NOWnews》現場觀察，遠東SOGO忠孝館的消費者相當死忠，好幾位受訪者都是鎖定週年慶年年造訪，提袋滿手的民眾楊小姐表示自己其實沒有特別比價，「每年都習慣到SOGO來買，剛在雅詩蘭黛專櫃刷了8、9千元。」據悉，她是購買了雅詩蘭黛修護霸主小棕瓶家族，品牌主打明星商品狂吸粉。