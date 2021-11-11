SOGO週年慶哆啦A夢來店禮超夯 「最萌秒殺」單品是它
大家最關心的SOGO週年慶DORAEMON來店禮，不分男女、老少通吃，還有忠實粉絲根本是衝著哆啦A夢而來！忠孝館全棟買氣強強滾，不少人消費完就直衝12樓，鎖定限量哆啦A夢限量來店禮兌換。不少民眾向《NOWnews》記者表示：「看到今年來店禮實品覺得質感、真的蠻好的，」
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-11 14:09:58
消費者洪小姐表示，剛去完B1購入包包後，就到樓上兌換來店禮，認為今年的保溫瓶從材質到圖案都變優，很滿意。並透露自己還鎖定週六開始兌換的手提帆布袋，甚至已經規劃安排好當天要買的單品，戰利品和來店禮都確定都要拿到。
一對近30歲的姊妹花為了契爾氏和品木宣言而來，因為早已預先訂購，兩人便悠哉11點抵達，順利進館取貨，就來兌換完來店禮。她們表示，每年都會來SOGO週年慶消費，雖然來店禮是贈品，但大多很實用，姊妹倆可以各自兌換也不會互搶。
這次SOGO全台總共準備40款充滿話題的DORAEMON哆啦A夢來店禮，超實用的輕巧保溫杯現場備貨4萬個，「最萌秒殺」單品不怕讓消費者帶不走。整檔來店禮竟連LED體重計和摺疊收納箱都有，難怪吸引粉絲到場搶兌。
台北店活動期間持快樂購卡，當日當館單筆消費滿1,000元(含)以上即可兌換。11/11(四)～11/12(五)輕巧保溫杯、手提肩背兩用包附專屬票卡夾；11/13(六)～11/14(日)手提帆布袋、手提輕量保溫瓶；11/15(一)～11/16(二)耐熱玻璃保鮮盒兩入、童趣自動直傘。