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公仔遭毀傳子彈照威脅　警方起獲三把長短槍

▲警方查獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把。（圖／翻攝畫面）
▲警方查獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-11 09:45:50

高雄一名37歲的杜姓男子因為不慎毀壞一名37歲洪姓男子的公仔，洪男在昨（11）日凌晨2時許，要求至新興區青年一路某車行商討談論賠償問題，還傳兩顆子彈的照片給杜男，沒想到赴約後不但遭到痛揍，還被逼迫簽下17萬的本票，警方在同日下午逮捕施暴的洪男與邱男，並查獲3支長短槍，警方訊後依傷害、恐嚇取財及槍砲罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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▲洪男用line傳2顆子彈的照片威脅杜男。（圖／翻攝畫面）
▲洪男用line傳2顆子彈的照片威脅杜男。（圖／翻攝畫面）
11月10日上午11時許，高雄新興分局五福二路派出所接獲一名杜姓男子報案稱，因不慎毀壞洪姓男子的4隻公仔，洪男就在昨日凌晨2時許，要求至新興區青年一路某車行商討談論賠償問題，期間洪男更用line傳2顆子彈的照片以威脅。

杜男擔心遭到報復赴約前往，不料抵達現場後，隨即遭洪男及其友人邱姓男子徒手毆打，造成杜男頭部及胸部挫傷，期間邱男還亮出一把疑似槍械的物品，最後杜男被威脅簽下17萬的本票，脫身返回家中後向警方報案。

▲杜男毀壞洪男的公仔，引發一連串的報復。（圖／翻攝畫面）
▲杜男毀壞洪男的公仔，引發一連串的報復。（圖／翻攝畫面）
新興分局五福所與偵查隊受理後，立即組成專案小組，迅速昨日下午2時許，循線在新興區青年一路車行查獲洪男到案並起獲3顆子彈，另在新興區自強三路查獲邱男到案並起獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，全案犯嫌洪男、邱男訊後依刑法傷害、恐嚇取財及槍砲罪嫌移送高雄地檢署偵辦，槍枝部分送請警察局鑑識中心進行射撃鑑定複驗，警方並將持續向上追溯追查槍枝子彈來源，及有無其他共犯涉案。

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