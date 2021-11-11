公仔遭毀傳子彈照威脅　警方起獲三把長短槍

高雄一名37歲的杜姓男子因為不慎毀壞一名37歲洪姓男子的公仔，洪男在昨（11）日凌晨2時許，要求至新興區青年一路某車行商討談論賠償問題，還傳兩顆子彈的照片給杜男，沒想到赴約後不但遭到痛揍，還被逼迫簽下17萬的本票，警方在同日下午逮捕施暴的洪男與邱男，並查獲3支長短槍，警方訊後依傷害、恐嚇取財及槍砲罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-11 09:45:50
11月10日上午11時許，高雄新興分局五福二路派出所接獲一名杜姓男子報案稱，因不慎毀壞洪姓男子的4隻公仔，洪男就在昨日凌晨2時許，要求至新興區青年一路某車行商討談論賠償問題，期間洪男更用line傳2顆子彈的照片以威脅。
杜男擔心遭到報復赴約前往，不料抵達現場後，隨即遭洪男及其友人邱姓男子徒手毆打，造成杜男頭部及胸部挫傷，期間邱男還亮出一把疑似槍械的物品，最後杜男被威脅簽下17萬的本票，脫身返回家中後向警方報案。
新興分局五福所與偵查隊受理後，立即組成專案小組，迅速昨日下午2時許，循線在新興區青年一路車行查獲洪男到案並起獲3顆子彈，另在新興區自強三路查獲邱男到案並起獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，全案犯嫌洪男、邱男訊後依刑法傷害、恐嚇取財及槍砲罪嫌移送高雄地檢署偵辦，槍枝部分送請警察局鑑識中心進行射撃鑑定複驗，警方並將持續向上追溯追查槍枝子彈來源，及有無其他共犯涉案。