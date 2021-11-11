談年輕政治人物困境　林昶佐、賴品妤：正面迎戰抹黑攻擊

對於年輕政治人物時常遭抨擊「不認真、不正經」的狀況頻傳，無黨籍立委林昶佐昨（10）日晚間邀請民進黨立委賴品妤共同直播，暢談兩人從政路上遇到的攻擊與困境。林說，他因出身音樂界，常被反對者批評「回去唱歌」，但許多傳統政治人物不重問政只會跑攤，唱的歌比他還多。賴品妤也說，曾想過是否要暫時放下喜愛的角色扮演，但後來想想，要攻擊的人不會因為她低調而停止，「何不高調回擊？」





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