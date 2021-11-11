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談年輕政治人物困境　林昶佐、賴品妤：正面迎戰抹黑攻擊

▲無黨籍立委林昶佐與民進黨立委賴品妤對談，除分享年輕政治人物所遇困境外，也談及公投議題。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲無黨籍立委林昶佐與民進黨立委賴品妤對談，除分享年輕政治人物所遇困境外，也談及公投議題。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-11 09:49:25

對於年輕政治人物時常遭抨擊「不認真、不正經」的狀況頻傳，無黨籍立委林昶佐昨（10）日晚間邀請民進黨立委賴品妤共同直播，暢談兩人從政路上遇到的攻擊與困境。林說，他因出身音樂界，常被反對者批評「回去唱歌」，但許多傳統政治人物不重問政只會跑攤，唱的歌比他還多。賴品妤也說，曾想過是否要暫時放下喜愛的角色扮演，但後來想想，要攻擊的人不會因為她低調而停止，「何不高調回擊？」

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林昶佐說，這幾年來，年輕人參政總是會被嫌不認真、不正經，除了他自己以外，高雄市議員黃捷、賴品妤，甚至立法院顧問洪慈庸生小孩也被反對者攻擊。但事實上，年輕一代的政治人物，在問政和選民服務上表現並不差，甚至比傳統一代還好。賴品妤也嘆，像她在總質詢爭取汐東捷運、體育園區，在地方也為棒球隊爭取練習場地，但仍然會被特定媒體跟拍談戀愛、進而被抹黑都沒在認真服務鄉里。

林昶佐表示，更令他無法理解的，是近期面對罷免案，反對者不就他的主張進行討論，反而動輒叫他「回去唱歌」，但傳統政治人物跑攤也在唱歌，且遇到大型盛會如金曲獎時，很多政治人物也會來「蹭」，那為何音樂圈的人從政，就要被說不認真？他認為，主因還是社會對於新一代政治人物的陌生、誤解，進而遭到有心人士帶風向成為仇恨。

賴品妤對此表達認同，她指出，過去曾一度考慮暫時放下cosplay，但轉念想，自己認真問政，假日勤跑地方，為何不能有自己的喜好攻擊？且言論不會因為低調而停止，「那為何不直接高調回擊？」；林昶佐也說，這正是他面對罷免案的想法，罷免團體正是利用這種保守的情緒來帶風向、對年輕人進行霸凌，但事實上，政治應該新陳代謝，才不會讓青年權益在政治場域被忽略，甚至年輕政治人物是從年輕人到長輩關心的事情都在做。他也酸，「更何況傳統政治人物也有人在cosplay神力女超人啊！」

此外，兩人也談到年底公投議題，林昶佐說，年底公投國民黨的立場論述完全站不住腳，卻用情緒來豪賭台灣的未來；核四廠就在選區內的賴品妤更指出，重啟核四根本是假議題，核四的建照過期、也不符合目前的安全規範，連原能會都說重啟需7到10年，根本無助缺電問題。而國民黨主席朱立倫過去作為新北市長，斬釘截鐵說過不要核四，如今卻180度大轉彎，「這就是十足政客」，完全不適合擔任領導者。

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