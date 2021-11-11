真的賣了！馬斯克5年來首次賣股 套現11億美元繳富人稅
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）6日發起「是否出售10%特斯拉股」投票，結果近六成投票者支持他賣掉10%持股，而馬斯克也同意履行投票結果，導致特斯拉股價8日跳水大跌4.8%，直到昨（10）日才反彈收高。不過根據昨盤後最新消息，馬斯克果真實現承諾，賣出93.4萬股，套現約11億美元，而這也是他自2016年以來首度脫手特斯拉股票。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-11 10:16:21｜2021-11-11 10:44:22
特斯拉股價繼8日收跌4.8%後，隔天收盤時又暴跌11.99%，市值蒸發近2000億美元，馬斯克的財富也縮水了500億美元，這也是14個月來最大的兩日跌幅。根據《彭博社》報導，10日出爐的監管文件顯示，馬斯克8日以每股6.24美元的價格，執行超過 215 萬股的股票選擇權，接著賣出93.4萬股，套現約11億美元。
文件顯示，這些普通股被出售純粹是為了「履行與行使股票選擇權相關的申報人納稅義務」，這些選擇權合約原本預定明年8月到期，也是馬斯克2012年獲得的股票選擇權獎勵。
此外，《MarketWatch》報導指出，馬斯克在賣掉部分持股後，手中仍有超過 1.7 億股特斯拉股票，相當於仍持有公司17%股份，且在8日特斯拉股價重挫當天，就以每股介於 1100 到 1200 美元的價格賣出，意味著在投票前馬斯克心中早已敲定賣股計畫。
馬斯克此次賣股和美國參議院財政委員會針對億萬富翁「未實現收益」（unrealized gain）課取被暱稱為「富人稅」的23.8%稅金提案有關，有分析指出若這項政策真的上路，馬斯克可能要在5年內被課徵1000億美元稅金。這也是2016年迄今馬斯克首度賣股，而上次執行股票選擇權並賣掉部分股票，同樣是為了支付約5.9億美元的稅金。
※【NOWnews 今日新聞
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