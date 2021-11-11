NBA／哈登大三元！KD只丟1球砍下30分 籃網狂勝魔術33分
開季走得跌跌撞撞的布魯克林籃網今(11)日面對奧蘭多魔術，終於能一吐怨氣，在Kevin Durant攻下30分，James Harden也繳出17分11籃板11助攻的「大三元」數據下，他們終場以123:90痛電魔術。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-11 10:30:52
以籃網的陣容來看，他們年年都應該是爭冠大熱門，但前幾季因為傷病影響，最終未能登頂。本季球隊好不容易「三巨頭」能同時健康打球，但Kyrie Irving因為未打疫苗不能上場，而Harden則是狀態低迷，只剩KD一人苦撐。
本月初籃網一度打出3連勝的佳績，但是上一場面對東區新貴公牛，又被打回了原型，整體攻防水準仍不穩定。還好今天對上重建中的魔術，他們在每一節的分數都處於領先，最終輕鬆以33分之差大勝。
Harden本季因為規則改變，而找不到自己的進攻節奏，目前還在痛苦掙扎著，不過今天他還是11投6中，繳出了個人賽季第3次「大三元」，盼狀態能慢慢提升上來。
Durant則是效率依舊可怕，全場12投11中，在只投丟1球的情況下拿下30分，實在是讓人嘆為觀止。而大前鋒LaMarcus Aldridge此役替補出賽得到21分8籃板。