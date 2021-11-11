朱立倫對陳時中搖頭　綠營：別當中國協力者

網路瘋傳衛福部長陳時中被拍到防疫期間脫口罩喝酒唱歌，國民黨主席朱立倫今（11）日指出，這實在很令人搖頭，若是國民黨的早就已經下台。民進黨立法院黨團召開記者會指出，這影片是去年6月拍攝，當時疫情穩定、鬆綁管制，且影片先從中國微博才轉到台灣社群網站，呼籲朱立倫別當中國假訊息協力者。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-11 10:46:03｜2021-11-11 10:55:54
黨團幹事長劉世芳說，中國認知作戰可以看非常清楚，利用移花接木方式，讓人以為陳時中打破社交距離等規定，民眾應該先查證清楚。影片拍這時間為一級警戒，去年同期朱立倫等人個人行程也未戴口罩，該影片有簡體字，朱立倫受中國認知作戰影響。
副幹事長黃世杰表示，衛福部已澄清影影片是去年6月15日拍攝，當時還有很多報復性出遊，一般民眾也有社交、出遊，陳時中的影片不足以抹黑攻擊，藍營政治人物跟上這影片，民眾要注意這些訊息，不要被抹黑、錯假訊息，打擊對政府信心。
副幹事長蔡易餘說，影片中可以看到鴻海創辦人郭台銘的弟弟郭台強，陳時中只是受邀敬酒、唱2首歌。利用這影片影射陳時中今年在三級警戒飲酒唱歌，非常不道德，朱立倫卻當假訊息協力，還無視真相。
蔡易餘還說，近期王必勝被媒體拍攝、莊人祥被柯文哲攻擊、陳時中被中國微博網軍發動攻擊，這跟民進黨沒有關係。劉世芳表示，民進黨本周全代會通過六都縣市長以徵召為原則，也沒有黨內互打問題。
劉世芳指出，莊人祥還被中國壯陽藥商變臉廣告，中國有很多錯假訊息亂台，台灣民眾不清楚狀況之下還幫忙轉傳，一般民眾不了解訊息落差，若朱立倫也是協力者非常不妥當。