4大公投影響甚鉅　民進黨啟動下鄉對談多元族群

12月18日4個公投影響台灣國際經貿、產業、民生、民主甚鉅，民進黨客家事務部、原住民族事務部、婦女發展部舉辦記者會，宣佈啟動「四個不同意 多元族群更有力」全國巡迴公投說明會，包含黨籍立委湯蕙禎、黃世杰、羅美玲、范雲、陳瑩、伍麗華、副秘書長林飛帆、客家部主任周江杰、原民部主任車牧勒薩以・拉勒格安、婦女部主任許嘉恬、新埔義民廟董事長林光華、台灣客家聯盟理事長蔣絜安等人皆出席。
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林飛帆說，這次不只是都會地區，也希望能夠針對不同族群的朋友舉辦不同形式的座談會，包含客家部、婦女部、原民部排了超過25場說明會，針對姊妹、新住民、客家族群以及不同原住民族，希望可以深入到基層跟大家對話。
林飛帆表示，如果不希望國家路線倒退，回到國民黨執政的親中，把所有政治、經濟資源都押注在中國上面，那我國應該全力發展與世界的關係。另外，三接議題跟核四議題，原住民族都受到很深的傷害，很長時間討論核廢料選址，都選在原住民居住區域，這非常不正義，所以這一系列的說明會，不管對國際經貿、能源轉型等，都希望跟大家深入做說明。
伍麗華則說，原住民族群的祭典時常都有豬肉，台灣豬去年好不容易在24年之後，在國際間的口蹄疫除名，好不容易要進軍國際，跟別人做生意，別人也想跟我們做生意，在這樣平等互惠貿易之下，政府也很負責地關心國人對健康憂慮。
伍麗華說，自己的族人漸漸知道，做為地球村的一員，台灣有高標準的國際認證，公投影響的不是現代，而是國人、族人的下一步、下一代，在公投這樣的命題之下，要呼籲大家在年底公投投下4個不同意，讓台灣更有力。
范雲也表示，女人就應該站出來，因為國家是大家的。只要關注女性相關歷史或是生命經驗都會看到，如果家庭受到外人侵擾，女人一定是第一個站出來的，公投4大議題就是國家要往前走時有人刻意阻饒，過程中有很多假消息困擾，自己與立院同事在教文委員會都被放謠言說要讓小朋友吃萊豬，「我告訴基層民眾，我最關心教育，身心健康才能學習，怎麼可能讓小朋友吃到不安心部分？」。
范雲也說，台灣是零進口，她在立院已經推出《食農教育法》跟《學校飲食法》，讓小朋友不會吃到萊豬，更重要的是，還要吃得健康、在地、多元，這也是一種多元學習。
羅美玲表示，新住民也很愛台灣這塊土地，希望下一代在台灣平安成長，但四大公投阻礙台灣未來發展、影響下一代，自己在基層遇到新住民姊妹發現他們不知三接、不知藻礁，因為議題太遙遠了，所以必須到鄉下向他們說明。
林光華也說，他有一把年紀了，是這4個公投的活見證。公投綁大選唯一獲利者是台北市長柯文哲，如果沒有這樣，他2018年不可能當選。他說，前幾天到故宮碰到落選台北市長的丁守中，「我跟他說曾經為了他難過一下」，這都是很好的見證。
林光華說，這樣搞下去，台灣沒有好結果，國民黨為了政治因素在搗蛋，亂下去受害的是全民，「我一個老人家跑出來，呼籲四個不同意、台灣更有力；四個族群不缺席、台灣向前走」。