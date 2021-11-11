NBA／湖人戰力告急！威少和AD無法連線 Rondo也受傷
原是本季奪冠大熱門的洛杉磯湖人，沒想到開季傷兵滿盈，主將「詹皇」LeBron James持續傷缺外，今(11)日賽前Rajon Rondo也傳出傷情，大名單上只剩10人可用，更慘的是剩下「威少」Russell Westbrook和、「一眉哥」Anthony Davis搭檔效果超差。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-11 11:18:46
湖人今日主場迎戰熱火，賽前主帥Frank Vogel更新傷病名單，重要替補後衛Rondo和Austin Reaves皆因腿部肌腱拉傷無法出賽，可用之兵只剩10人，先發陣容預計擺上Westbrook、AD、Avery Bradley、DeAndre Jordan和Kent Bazemore。
不過根據美國媒體統計，Westbrook和AD同時在場的156分鐘，被對手淨勝42分相當慘，湖人似乎還沒找到兩人搭檔的使用說明書，而本季James和AD同時在場44分鐘，被對手淨勝10分，三巨頭合體113分鐘，淨勝分剛好為0。
湖人目前以6勝5負戰績排在西區第8，情況看起來相當不妙，但仍有機會挽回，美媒認為AD需要Westbrook這樣有侵略性的傳球手，兩人如果多做擋拆，多爭取些場上空間，化學效應應會更好。