台積電到高雄有「她」出力？　陳其邁：多方因素到位

外傳台積電會決定到高雄設廠，主要是總統蔡英文有幫忙，向台積電保證高雄水電無虞，對此，高雄市長陳其邁指出，國際性的大廠投資都會有他們專業的考量，加上有些則是中央部會的權管，多方的因素到位之後，才會是台積電或者是這些國際性的大廠選擇的最主要的一個考量。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-11 11:17:23
陳其邁說，在這個過程裡面，當然也要特別感謝蔡英文總統、行政院蘇貞昌院長，還有沈榮津副院長，當然都是重要的推手之一，蔡英文總統的大南方大發展，半導體產業對台灣的產業的發展而講非常重要的，當然蔡總統也非常的關心，可以說幾乎蔡總統、蘇院長跟沈副院長，幾乎從頭到尾都知道，都給高雄很大的幫助，因此常常會有很多地方跟中央部會的協商，其實到行政院都由羅達生副市長或者是自己親自率隊，工作會報已經開過好幾次。
而被問到蔡總統是否有跟台積電保證高雄水電，陳其邁強調，還是要夠符合廠方的需求，這是很實在的問題，有沒有水、有沒有電、土地的問題、人才、安家計畫各方面全面的到位，很多未來的員工上班的這些問題都要解決，學校的資源，或者是交通，連結高鐵，然後連接市區，搭捷運就可以上下班。
而且要吸引廠商投資的時候，也要預留未來發展的地方，這些都有整個經濟部跟高雄市，大家通力合作，讓整個這個投資，跨出第一步，成為晶圓製造基地，而供應鏈的重組的速度其實很快，尤其台積電他們對於設廠的條件跟他們對於一些問題在意，我們就來解決這些問題。