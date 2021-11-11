打疫苗送三溫暖券！奧地利「紅燈區變接種區」出奇招拉客
奧地利政府5日公布，由於境內新冠肺炎確診案例大增，規定只有「完整注射疫苗者」可以進入餐廳、飯店、理髮廳和公共場所等，然而目前當地疫苗接種率僅約六成，如何吸引民眾施打疫苗讓政府和商店老闆們相當苦惱。不過在奧地利首都維也納的紅燈區，就有老闆突發奇想讓「紅燈區變接種區」，鼓勵只要在現場的診所接種疫苗就能獲得價值40歐元（約新台幣1285元）的「三溫暖」兌換券。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-11 12:03:14
奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）5日宣布，僅有完整施打疫苗的民眾才能進出餐廳、飯店、理髮廳等公共場所，或是參加25（含）人以上的聚會，總理提到「沒有人想分化社會，但保護我國人民是我們的責任」，並允諾新規具有4週緩衝期，期間內僅施打一劑並持有效PCR檢測民眾，仍可進出這些規範的場所，緩衝期過後，只有完整接種疫苗者或染疫復原者才能進出。
有鑑於以上規定，首都維也納的紅燈區內就有名老闆腦洞大開，祭出「現場接種疫苗就送三溫暖」的方案，只要到現場診所施打疫苗，就可以免費拿到價值40歐元（約新台幣1285元）的「三溫暖」抵用券，還可自行選擇喜歡的「女店員」陪同，不少性工作者也換裝扮成護士，希望刺激消費。而根據當地法律，只要有成年人陪同，14歲以上的男性就可到該處打疫苗，老闆也鼓勵女性前往接種，並表示因為疫情讓觀光業受挫，連帶自己的生意也掉了一半，希望能透過此舉讓客人增加。
奧地利擁有近900萬人口，疫情爆發迄今約有87萬例確診，但只有64%人口完整接種過疫苗，比歐盟平均水準的67%還要低。本月5日新增了9300例確診個案，創下今年新高，而近7天感染率則是每10萬人中就有635人確診，比隔壁鄰居德國多了3倍。當局不僅考慮到加護病房滿床、醫療量能不足，也擔心仰賴觀光業的奧地利會因此不受其他國家歡迎，因此祭出更嚴格規範，要求全民盡速接種疫苗。
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