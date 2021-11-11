台積電高雄設廠　沈榮津：水電不是問題

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台灣積體電路製造股份有限公司昨天決議確定在高雄設立晶圓廠，規劃於台灣中油股份有限公司高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。
台積電確定高雄設廠，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪時指出，高市府未來會設置雙語學校、提出安家計畫，解決員工上班等問題。社宅也會從8800戶增加到1萬戶，並加強查核炒房，穩定房市。
陳其邁表示，台積電是國際大廠，投資有專業考量，尤其是鉅額投資，會考量市場、區位、期程等因素，是否符合建廠需求。
陳其邁說，在爭取過程中，有地方政府配合，水電、土地整治等，也有中央部會權管部分，需由行政院跨部會整合。感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、沈榮津等人幫忙，中央地方通力合作，讓台積電到高雄設廠跨出第一步。
陳其邁透露，最實在的，還是水電、土地、人才等因素要到位。未來高市府會設置雙語學校，並提出安家計畫，解決未來員工上班問題。
另外，民主進步黨立委管碧玲也在臉書（Facebook）透露，台積電確定來高雄，幕後有段不為人知經過，高雄確實不是台積電一開始就放在心頭的選擇，市府與招商團隊曾向台積電招手，登門做簡報，聽說台積電出席的人有的還「帶著懷疑，一邊吃東西一邊聽」。
對此，陳其邁未證實，僅強調台積電對於設廠條件及市府是否能有效協助解決問題非常在意，這是選擇高雄最主要的原因。
針對台積電將設廠恐帶動高雄房價上漲，陳其邁表示，在各產業園區附近，社會住宅將從原本4年內興建8800戶目標提升增至1萬戶，讓年輕人能就近滿足居住需求。消保官及地政局對房價也會加強查核，盡力滿足民眾可負擔的購屋條件。（編輯：戴光育）1101111