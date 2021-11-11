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又未戴口罩高歌？第二部唱歌影片流出　陳時中回應了

▲身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，先後流出兩部聚餐未戴口罩高歌片，引發社會議論，質疑有違防疫規定。左為第一部流傳片。（圖／翻攝畫面、取自田方倫臉書）
▲身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，先後流出兩部聚餐未戴口罩高歌片，引發社會議論，質疑有違防疫規定。左為第一部流傳片。（圖／翻攝畫面、取自田方倫臉書）

編輯中心／綜合報導

2021-11-11 14:44:49｜2021-11-11 14:49:13

昨日晚間網路瘋傳一段衛福部長陳時中疑似在宴會場合上，未戴口罩飲酒唱歌且未保持好室內的社交距離，他立即澄清指出，這段影片是去（2020）年6月所拍，沒想到過不到一天，現又流出第二部高歌影片，畫面中依舊看到陳時中「脫罩」，掀起社會議論，對此，他在指揮中心疫情記者會上做出回應。

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繼昨晚流出一部陳時中飲酒唱歌的影片後，國民黨北市議員李柏毅辦公室主任田方倫又踢爆，衛福部長陳時中在11月9日一場醫療界會員聚餐的聚會上，在室內空間又未保持社交距離高歌，他質疑，是又開始宣導防疫新生活了嗎？

對此，陳時中在今日的疫情記者會上表示，首部影片餐敘時間是去年6月7日解封後的6月15日，並非三級警戒期間，屬於日期與訊息錯置，影片沒有錯，但是是標題有問題，會讓大家誤會是以為最近的事情，相關內容已經涉及假新聞，他強調，影片中宴飲一切都符合防疫規範。

媒體詢問地點疑似是在萬華招待所，有無遵守防疫相關規定？陳時中回應稱，該場餐敘他只認識邀約他的人，其他人都是第一次見面有禮貌上講個話，且因為當時防疫滿56天零確診，大家都想跟他加油打氣，所以氣氛很高，但至於其他人是誰，因為他都不認識也不方便去干涉桌東的客人有誰，也不是在萬華。

而稍早流出的第二部高歌影片，陳時中則說明，詳細時間已記不清楚，因為那天他在旁邊有一個聚會，是剛好有桌東邀請他去演講，但可能因為那陣子很忙就沒有答應，只有去參加這個餐敘，剛好有人過生日，希望他幫忙祝福這樣子而已。

▲身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，先後流出聚餐未戴口罩高歌片，引發社會議論。（圖／取自田方倫臉書）
▲身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，疑似聚餐時未戴口罩，引發社會議論。（圖／取自「田方倫/ 不一樣的年輕人」臉書）
根據昨晚網路流傳一支名為「陳時中唱歌」的影片可以看見，身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，在一個宴會場合中未戴口罩飲酒唱歌，且未保持好室內的社交距離，甚至在場還有多名著禮服的女侍相伴，遭質疑其未符合防疫規定。

針對首部影片，陳時中昨日晚間立刻發聲明回應，澄清餐會影片的解讀與事實不符，他提到，聚會時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，第二是聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚故唱兩首歌致意即離開。

陳時中在記者會上重申，影片相關內容已澄清、也解釋過 ，但後續如有再轉傳、散布謠言等等狀況，會請法治的部分來處理，但若要請政風室來調查自清，他認為無必要。（編輯：林莞茜）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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