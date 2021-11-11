又未戴口罩高歌？第二部唱歌影片流出　陳時中回應了

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對此，陳時中在今日的疫情記者會上表示，首部影片餐敘時間是去年6月7日解封後的6月15日，並非三級警戒期間，屬於日期與訊息錯置，影片沒有錯，但是是標題有問題，會讓大家誤會是以為最近的事情，相關內容已經涉及假新聞，他強調，影片中宴飲一切都符合防疫規範。
媒體詢問地點疑似是在萬華招待所，有無遵守防疫相關規定？陳時中回應稱，該場餐敘他只認識邀約他的人，其他人都是第一次見面有禮貌上講個話，且因為當時防疫滿56天零確診，大家都想跟他加油打氣，所以氣氛很高，但至於其他人是誰，因為他都不認識也不方便去干涉桌東的客人有誰，也不是在萬華。
而稍早流出的第二部高歌影片，陳時中則說明，詳細時間已記不清楚，因為那天他在旁邊有一個聚會，是剛好有桌東邀請他去演講，但可能因為那陣子很忙就沒有答應，只有去參加這個餐敘，剛好有人過生日，希望他幫忙祝福這樣子而已。
根據昨晚網路流傳一支名為「陳時中唱歌」的影片可以看見，身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，在一個宴會場合中未戴口罩飲酒唱歌，且未保持好室內的社交距離，甚至在場還有多名著禮服的女侍相伴，遭質疑其未符合防疫規定。
針對首部影片，陳時中昨日晚間立刻發聲明回應，澄清餐會影片的解讀與事實不符，他提到，聚會時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，第二是聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚故唱兩首歌致意即離開。
陳時中在記者會上重申，影片相關內容已澄清、也解釋過 ，但後續如有再轉傳、散布謠言等等狀況，會請法治的部分來處理，但若要請政風室來調查自清，他認為無必要。（編輯：林莞茜）
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