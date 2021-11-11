中警處理男大生車禍遭毆案失當　３警官調職記過

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18歲宋姓男大生7日晚間與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」發生擦撞，不料卻被3名惡煞拉下車，持棍棒暴打至嚴重顱骨破裂命危，施暴男子還不准被害人及朋友接打手機以阻止報案。最後是由路人見狀報警，警方獲報後迅速於6分鐘即趕到現場，卻因現場已無衝突情事，錯判滋事的3嫌並非現行犯，警方將3嫌帶回第六分局市政派出所製作傷害案筆錄後，即讓3嫌離去。宋姓男大生被送醫後，院方發現其頭骨破裂命危，警方才緊急改依殺人未遂等罪偵辦。
網路一時對警方處置方式充滿質疑，湧入千則留言：「那請問為什麼第一時間把他們都放走？」、「也是要大家開始關注才開始辦事情，當下就該辦理的事情，硬是要全國關注地方施壓才肯做事」、「來了兩車的人、十多人，才抓四位助勢者？那其餘的是來勸架的是吧？」、「好奇如果市長沒出來說話，今天真的會抓他們嗎？」。
台中市警局今（11）日上午由局長蔡蒼柏開說明記者會，說明如下：一、對於因細故（車輛擦撞…）動輒暴力相向，甚或聚眾鬥毆暴力滋事行為，嚴正譴責，並嚴辦重罰，究辦幕後。二、警局第六分局受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，致民眾產生疑慮，確有疏失，對男大生家屬深表歉意，深切檢討策進，並加強員警教育，防杜類似情事發生。對於警局第六分局處理案件衍生疏失，違反受（處）理紀律，已由督察系統深入調查，追究相關人員疏失責任。三、對於宋姓男大生發生車禍而遭犯嫌毆打致重傷，為人父母者感同身受及不捨，警局全體員警為男大生集氣，祈望能夠早日康復。