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中警處理男大生車禍遭毆案失當　３警官調職記過

▲中警局長蔡蒼柏今上午開記者會，說明內部檢討及懲處，警局全體員警並為男大生集氣，祈望能夠早日康復(圖/記者鄧力軍攝)
▲中警局長蔡蒼柏今上午開記者會，說明內部檢討及懲處，警局全體員警並為男大生集氣，祈望能夠早日康復(圖/記者鄧力軍攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-11-11 14:23:33

台中市宋姓男大生駕車擦撞一輛瑪莎拉蒂轎車，遭瑪莎拉蒂車上3名男子毆打重傷昏迷，偵辦的台中市政府警察局第六分局第一時間認定3嫌非現行犯，依普通傷害案製作筆錄後即放人；台中市警察局經內部調查認為分局同仁在偵辦過程及溝通說明上均有疏失，市警局將偵查隊長陳聖偉、市政派出所所長李國彰先調整職務靜候調查 ，分局長蔡元戎則記過一次。局長蔡蒼柏今日上午開記者會說明，警局全體員警並為宋姓男大生集氣祈望早日康復。

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18歲宋姓男大生7日晚間與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」發生擦撞，不料卻被3名惡煞拉下車，持棍棒暴打至嚴重顱骨破裂命危，施暴男子還不准被害人及朋友接打手機以阻止報案。最後是由路人見狀報警，警方獲報後迅速於6分鐘即趕到現場，卻因現場已無衝突情事，錯判滋事的3嫌並非現行犯，警方將3嫌帶回第六分局市政派出所製作傷害案筆錄後，即讓3嫌離去。宋姓男大生被送醫後，院方發現其頭骨破裂命危，警方才緊急改依殺人未遂等罪偵辦。


網路一時對警方處置方式充滿質疑，湧入千則留言：「那請問為什麼第一時間把他們都放走？」、「也是要大家開始關注才開始辦事情，當下就該辦理的事情，硬是要全國關注地方施壓才肯做事」、「來了兩車的人、十多人，才抓四位助勢者？那其餘的是來勸架的是吧？」、「好奇如果市長沒出來說話，今天真的會抓他們嗎？」。


台中市警局今（11）日上午由局長蔡蒼柏開說明記者會，說明如下：一、對於因細故（車輛擦撞…）動輒暴力相向，甚或聚眾鬥毆暴力滋事行為，嚴正譴責，並嚴辦重罰，究辦幕後。二、警局第六分局受理案件過程未妥適處理，也未適時將案件偵處進度說明清楚，致民眾產生疑慮，確有疏失，對男大生家屬深表歉意，深切檢討策進，並加強員警教育，防杜類似情事發生。對於警局第六分局處理案件衍生疏失，違反受（處）理紀律，已由督察系統深入調查，追究相關人員疏失責任。三、對於宋姓男大生發生車禍而遭犯嫌毆打致重傷，為人父母者感同身受及不捨，警局全體員警為男大生集氣，祈望能夠早日康復。

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