駁斥空降拚補選　林靜儀：過半人生在台中讀書、工作

台中市第二選區立委補選將於1月9日投票，國民黨主席朱立倫稱民進黨候選人林靜儀空降，引發論戰。林靜儀今（11）日中午透過臉書表示，自己過去沒有從政的規劃，在台中讀書、工作時間已超過人生一半以上，她不會用在地服務來彰顯對於在地人的恩情，只是非常感謝老天安排她在這個地方，讓其能用專業照顧每一個需要的人。





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