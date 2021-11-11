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駁斥空降拚補選　林靜儀：過半人生在台中讀書、工作

▲對於被指空降，林靜儀表示，自己在台中讀書、工作的時間，已經超過人生一半以上。（圖／林靜儀辦公室提供）
▲對於被指空降，林靜儀表示，自己在台中讀書、工作的時間，已經超過人生一半以上。（圖／林靜儀辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-11 14:19:06

台中市第二選區立委補選將於1月9日投票，國民黨主席朱立倫稱民進黨候選人林靜儀空降，引發論戰。林靜儀今（11）日中午透過臉書表示，自己過去沒有從政的規劃，在台中讀書、工作時間已超過人生一半以上，她不會用在地服務來彰顯對於在地人的恩情，只是非常感謝老天安排她在這個地方，讓其能用專業照顧每一個需要的人。

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談到被指空降，林靜儀回應表示，自己不是政治家族，過去沒有從政的規劃，台中女中畢業，1992年考上中山醫學院醫學系，1999年畢業後留在中山附醫接受婦產科專科醫師訓練，同時完成中山醫碩士學位；北上馬偕紀念醫院接受次專科醫師訓練的同時也完成了台大分子醫學研究所碩士之後，2005年回到中山醫學大學附設醫院，開始高危險妊娠、青春期生育健康照護和產前遺傳診斷諮詢臨床工作。

林靜儀說，同時因為中山醫學大學附設醫院配合國際醫療援助業務，她從2008年開始每年到印度、吐瓦魯等醫療資源不足國家從事國際醫療服務，這是她一直非常喜愛的工作。她說，自己與國民黨提名的前立委顏寬恒都同時擔任過第9屆立法委員，如果政治上要比較，她認為應該是從雙方在政治工作的努力來評斷；如果要講「在地」，自己在台中讀書、工作，已經超過人生一半以上的時間。

林靜儀說，她不會用在地服務來彰顯對於在地人的恩情，只是非常感謝老天安排她在這個地方，給她能用專業照顧每一個需要她的人的美好任務。

林靜儀也說，真要批評在地與否， 不知道朱立倫從桃園縣到新北市選舉前，是否像自己在台中生活服務過這麼久？

鄭運鵬也說，不知道為什麼，台灣很多地方遇到選舉，都會質疑對手是空降，他自己的觀察認為，通常空降的都會高票，連村里長都不會因為不住在里內而落選。因為能空降、敢空降的，本身都已經是強棒。

鄭運鵬說，空降一般指的是「非在地出生，或長期工作在地」，不過，五國本來就小小的，任2個地點只要交通上拚一點，全部可以當天來回，再去分縣市、選區、村里，就沒意思了。

鄭運鵬說，新北市民從來沒有排斥桃園縣民朱立倫過去當市長，為什麼國民黨會質疑他自己、林靜儀是空降？鄭接著說，會質疑空降就是發現沒什麼好質疑的背景，且質疑的人對自己也沒什麼信心，只好訴諸在地情懷，如此只會被選民認為小鼻子小眼睛，沒什麼格局。

鄭運鵬也說，林靜儀不用理會這個，因為被質疑空降，就顯示是空降神兵，補選剛起手，林靜儀已經贏了氣勢。

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