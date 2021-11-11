駁斥空降拚補選　林靜儀：過半人生在台中讀書、工作

台中市第二選區立委補選將於1月9日投票，國民黨主席朱立倫稱民進黨候選人林靜儀空降，引發論戰。林靜儀今（11）日中午透過臉書表示，自己過去沒有從政的規劃，在台中讀書、工作時間已超過人生一半以上，她不會用在地服務來彰顯對於在地人的恩情，只是非常感謝老天安排她在這個地方，讓其能用專業照顧每一個需要的人。
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林靜儀說，同時因為中山醫學大學附設醫院配合國際醫療援助業務，她從2008年開始每年到印度、吐瓦魯等醫療資源不足國家從事國際醫療服務，這是她一直非常喜愛的工作。她說，自己與國民黨提名的前立委顏寬恒都同時擔任過第9屆立法委員，如果政治上要比較，她認為應該是從雙方在政治工作的努力來評斷；如果要講「在地」，自己在台中讀書、工作，已經超過人生一半以上的時間。
林靜儀說，她不會用在地服務來彰顯對於在地人的恩情，只是非常感謝老天安排她在這個地方，給她能用專業照顧每一個需要她的人的美好任務。
林靜儀也說，真要批評在地與否， 不知道朱立倫從桃園縣到新北市選舉前，是否像自己在台中生活服務過這麼久？
鄭運鵬也說，不知道為什麼，台灣很多地方遇到選舉，都會質疑對手是空降，他自己的觀察認為，通常空降的都會高票，連村里長都不會因為不住在里內而落選。因為能空降、敢空降的，本身都已經是強棒。
鄭運鵬說，空降一般指的是「非在地出生，或長期工作在地」，不過，五國本來就小小的，任2個地點只要交通上拚一點，全部可以當天來回，再去分縣市、選區、村里，就沒意思了。
鄭運鵬說，新北市民從來沒有排斥桃園縣民朱立倫過去當市長，為什麼國民黨會質疑他自己、林靜儀是空降？鄭接著說，會質疑空降就是發現沒什麼好質疑的背景，且質疑的人對自己也沒什麼信心，只好訴諸在地情懷，如此只會被選民認為小鼻子小眼睛，沒什麼格局。
鄭運鵬也說，林靜儀不用理會這個，因為被質疑空降，就顯示是空降神兵，補選剛起手，林靜儀已經贏了氣勢。