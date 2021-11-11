印尼移工今起重新入境！首波全數採集中檢疫

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，考慮到國內疫情已較為穩定，為兼顧產業及照顧人力需求，自今日起開放移工專案引進，首批將以印尼移工為主，並全數採取集中檢疫。移工入境優先順序將依照積分制決定，指揮中心已經規劃1700床檢疫床位提供首波移工入境。不過，因應12月14日春節返鄉特別防疫時期，12月15日起將暫緩或減量引進移工。





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移工防疫項目分為入境前及入境後，入境前防疫包括：移工入境前須接受PCR檢測及登機前72小時一人一室隔離、移工來源國政府應提供最多50家之檢驗機構名單，並由主管機關提報指揮中心同意，以確保移工PCR採檢品質。此外，來源國政府應落實審認國外仲介公司防疫計畫，計畫內容包括海外移工訓練機構之訓練人數及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等，並事先經來源國政府審查核定後出具證明，再由我國駐外館處於受理申請入境簽證時審認。





入境後，移工於機場入境時PCR檢測一次，後續檢疫14日，並於檢疫結束前再一次PCR檢測。檢測結果陰性者，銜接自主健康管理7日，為避免自主健康管理期間可能的傳播風險，雇主應於勞動部指定地點安排移工自主健康管理，並於自主健康管理期間辦理一次快篩。勞動部也要求雇主為移工加保醫療商業保險，金管會等相關部會已規劃相關醫療商業保險，待保險商品上市後，雇主應為移工在入境前加保50萬元醫療商業保險，以支應入境後確診時之隔離醫療費用。





至於其他來源國移工之引進，指揮中心表示將由勞動部、外交部等相關部會持續溝通協商，後續由勞動部視各來源國準備情形再行發布。



