英國醫學期刊爆「輝瑞疫苗研究造假」！吹哨者卻秒遭解雇
《英國醫學期刊》（BMJ）日前發表調查報告，揭露與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作的美國研究公司Ventavia於輝瑞疫苗第三期的臨床試驗中，存在偽造數據、揭盲患者實驗、僱用訓練不足的疫苗接種員等數項嚴重違規問題，沒想到公司內部的吹哨者向美國食品及藥物管理局（FDA）提出投訴當天就遭到解雇。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-11 14:45:08
《英國醫學期刊》ㄎ於11月2日刊登一篇以《新冠病毒：研究人員揭露輝瑞（BNT）疫苗試驗中的數據誠信問題》為題的調查報告，當中以Ventavia前區域總監傑克遜（Brook Jackson）所提供數十份公司內文件、照片、錄音和電子郵件等證據，展示Ventavia出現多項違規造假行為，諸如隨意修改實驗日誌、偽造填寫數據、實驗樣本標記錯誤等。
此外，這些紀錄當中還出現疫苗存放溫度不當、未報告實驗偏差、對第三期實驗中出現的不良事件反應遲緩等人為因素問題，甚至有工作人員會在研究中公開研究對象的接種資料，受試者可藉此得知自己注射的是疫苗或是安慰劑。
從事臨床試驗工作超過15年的吹哨者傑克遜向《英國醫學期刊》指出，自己曾向上級多次投訴實驗室管理不善、實驗數據完整性有疑慮，卻屢次被敷衍打發，於是決定自行蒐集證據，在她提供的照片中可以看見疫苗注射針頭未依規定隨意丟棄、實驗人員「根據需要」填寫數據。
直到2020年9月25日，她列出12項內部問題並透過電子郵件向FDA投訴，沒想到當天就被Ventavia以「不適任該工作崗位（not a good fit）」為由解雇，而FDA目前只向傑克遜表示感謝她的關注，但在調查階段無法透露進一步資訊或做出評論。《英國醫學期刊》也向Ventavia公司內兩名不願具名的僱員求證，兩人皆證實以上投訴內容確有其事，甚至在傑克遜離開公司後，這些問題依然存在。
※【NOWnews 今日新聞
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