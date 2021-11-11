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T1／元年全方位轉播一次到位　ElevenSports、愛爾達聯手

▲T1台灣運彩xT1聯盟轉播拍板，ELEVEN、愛爾達、17LIVE聯手加入轉播伙伴行列。（圖／聯盟提供）
▲T1台灣運彩xT1聯盟轉播拍板，ELEVEN、愛爾達、17LIVE聯手加入轉播伙伴行列。（圖／聯盟提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-11 14:48:08

距離台灣運彩xT1聯盟2021-2022賽季開戰不到1個月，聯盟賽事轉播終於拍板，結合兩大體育專業電視台ElevenSports、愛爾達電視以及人氣直播平台17LIVE，提供球迷全方位、高品質賽事轉播服務，讓球迷隨時隨地都能即時欣賞到台灣運彩xT1聯盟的精彩賽事。

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台灣運彩xT1聯盟秘書長張運智表示：「關於聯盟賽事轉播，雖然宣布的時程有點晚，但聯盟一步一腳印，一直不斷地在加緊腳步，力求在各方面做到盡善盡美，很高興ElevenSports、愛爾達電視和17LIVE能夠成為我們的轉播伙伴，他們的轉播品質相信大家都有目共睹，藉由這次的賽事轉播合作，球迷就算無法親臨現場，也能透過轉播獲得最佳的觀賽體驗。」

未來ElevenSports將在有線電視頻道ELEVEN體育1台獨家轉播聯盟元年的所有賽事，雖是國際體育電視台，但ElevenSports近年來深耕台灣在地運動，現在籃球項目也與台灣運彩xT1聯盟聯手合作，更加落實在地化理念，總經理鄧儒宗對於此次合作抱持很深的期待，他說：「T1聯盟雖是一個全新的職籃聯盟，但對於聯盟的辦賽品質、球隊的團隊戰力、比賽的精彩程度，我都很有信心，我們很期待此次和T1聯盟合作，身為轉播伙伴，我們一定全力協助推廣T1聯盟，創造出雙贏局面。」

MOD部分則由愛爾達電視負責轉播，主要直播頻道為體育一台(中華電信MOD CH 200)，身為知名的體育電視台，愛爾達早已站穩國內體育賽事轉播的領導地位，與台灣運彩xT1聯盟的轉播合作，更表達出經營籃球轉播市場的決心，愛爾達電視董事長陳怡君表示：「台灣籃球即將邁入新紀元，非常榮幸能參與T1聯盟的轉播工作。愛爾達將繼續扮演提升國內籃球收視人口任務，並強化籃球轉播市場深度。除了既有的國外職籃、學生籃球轉播外，T1本土職籃的加入，讓愛爾達的『天天播籃球』陣容，又多增添一名強而有力的神隊友。」

為了提升球迷觀賞比賽轉播的便利性，台灣運彩xT1聯盟也和17LIVE結盟合作，期望利用17LIVE的高流量直播平台，加大轉播的深度與廣度，吸引更多不同族群能夠接觸到聯盟賽事，擴大球迷基礎。

17LIVE台灣暨東南亞區品牌暨企業溝通部副總經理凃佩君表示：「為提供消費者豐富的娛樂內容，17LIVE積極朝多元化直播內容發展，而台灣民眾向來喜歡運動賽事，因此攜手與T1聯盟合作，轉播系列賽事，除共同推廣台灣籃球活動打造成熟的籃球環境，也希望透過這次合作，為17LIVE平台引入更多優質賽事、並注入更多新能量。」

透過17LIVE的直播技術觀看賽事，可充分、即時與其他球迷互動，體驗到不同以往的高互動觀看經驗：球迷能即時透過送禮、留言、投票等功能與其他球迷交流。球迷下載17LIVE App後，搜尋「台灣運彩xT1聯盟」即可收看。

台灣運彩xT1聯盟官辦「高雄海港熱身賽」本週末(六、日)即將登場，3場精彩對戰也都規劃直播，13日桃園雲豹VS臺南台鋼獵鷹、台啤英熊VS台中太陽將分別在愛爾達體育一台和17LIVE進行直播，2場精彩賽事ElevenSports也會在當晚9點連播兩場於ELEVEN體育1台 D-LIVE播出；14日新北中信特攻VS高雄全家海神則將在ELEVEN 體育1台、愛爾達體育一台和17LIVE都將全程直播，無法到場的球迷請鎖定ElevenSports、愛爾達、17LIVE，和聯盟一起見證歷史時刻，迎接元年球季的到來。

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