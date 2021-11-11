印尼勞動部：11日起移工可赴台工作 首批1700人
勞動部日前宣布，印尼方願意配合我國防疫措施，最快將於本週開放印尼移工重啟入境；印尼勞動部昨（10）日指出，台灣11日起會重新開放移工，第一批約開放1700名印尼移工可於11日至23日赴台工作。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-11 15:01:57
《中央社》報導，印尼勞動部指出，台灣11日起將重新開放移工入境，第一梯次開放1700名移工，機構移工（工廠和社福機構）和家庭移工（個別家庭聘雇）各850名。印尼海外移工安置暨保護局（BP2MI）局長本尼（Benny Rhamdani）則在記者會指出，台灣暫緩印尼移工入境至今，有約1萬2730人申請赴台工作，其中以看護工最多，約有6204人，勞工有4755人，漁工988人。
勞動部近日與印尼方針對移工重啟入境事宜開會討論，雙方在移工入境前防疫措施上有共識，包含國外仲介公司應訂定防疫計畫，該防疫計畫須經印尼主管機關查核符合規範後出具相關證明、臺方駐印尼代表處審核移工入國簽證程序、印方提供47家PCR檢驗機構名單、印方承諾將嚴格監督該國仲介公司落實防疫措施等。
我國自去年12月起因應印尼疫情嚴峻、移工入境確診個案多，暫緩印尼移工入境至今已經將近一年，由於印尼移工佔社福類移工約75%的人力，因此衝擊不少雇主家庭照顧需求。