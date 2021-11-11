春節檢疫一圖看！新增「7+7」方案 違反規定處最高罰則
疫情趨緩，國內春節檢疫有機會再鬆綁，原本指揮中心新增「10＋4」檢疫方案，今(11)日再公布第三種新方案為「7＋7」，想要使用該放案的民眾入境時須完成2劑疫苗接種且滿14天，前7天自費住集中檢疫所或防疫旅宿，後7天返家在家檢疫，最後，再執行7天自主健康管理；指揮官陳時中表示，本次春節專案，若違反防疫規定，包含外出或疫苗接種證明造假都會有最高罰則處分。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 15:10:53｜2021-11-11 15:12:02
陳時中表示，春節入境檢疫專案自12月14日至2月14日，想選擇「7+7」方案的民眾，必須完整接種WHO認可及我國EUA認可的8款疫苗，中國國藥、科興疫苗也包含在內，才能選擇該方案。
陳時中說明，「7+7」方案，民眾須配合入境前1次PCR篩檢，且前7日入住集檢所或防疫旅宿時，在檢疫期滿前1日進行1次PCR檢測，陰性者即可返家完成後續8至14天居家檢疫，居家檢疫的第3天需要自費家用快篩1次，在居家檢疫期滿前1日，再進行PCR檢測，結束居家檢疫後，最後7天自主健康管理期間，該期間不需進行快篩。
陳時中指出，7天返家進行居家檢疫期間，最好是採一人一戶，如果只能一人一室，需要同戶內沒有任何居家檢疫對象，而該戶的同住家人需接種2劑疫苗滿14天，且在入境者回家的第3、7天都要各自費進行家用快篩。
陳時中也強調，居檢時的管理方式與原來都相同，包括電子圍籬、健康監測關懷，這次特別空出了整體春節專案，如果違反防疫規定，或捏造疫苗接種證明，會有最高罰則處分。