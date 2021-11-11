城中城大樓拆除　原址將興建公園

高雄城中城大火發生後，針對城中城大樓未來處置，高雄市長陳其邁今（11）日召開記者會說明，城中城大樓經3大公會聯合鑑定確定為危樓，有拆除之必要，市府將會依法公告強制拆除，大樓原址將興建公園，並將採用公益性的跨區區段徵收方式，保障原住戶及所有權人之居住權及財產權。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-11 15:32:39
高雄市政府說，城中城大樓經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定結果，建築物經火害後，已明顯影響結構物原有安全性，且耐震能力之PSERCB評估結果，耐震初評危險度分數R=82.49分，超過危險評估60分之標準，研判建築結構安全嚴重不足，耐震能力不符現行耐震規範，另維生管線均已毀損不堪使用，基於公共安全，建議予以拆除。工務局將依鑑定結果，按建築法第81條及82條規定，公告強制拆除，經依法告知後，預計將在一個月內開始拆除。
副市長林欽榮說，市府各機關將整合分工策劃以專案方式讓鹽埕環境再生且兼顧公益性，除原址興建鄰里公園外，原址周邊相鄰建築物市府亦將專案全額由市府負擔進行建築物牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生，預計將使用平均地權基金，總體花費約為1億元；另規劃在相隔400公尺的七賢國中舊址臨市中路之街廓，做為公益性跨區區段徵收的抵價地配地以及興建600戶社宅基地，面臨幸福川而居，區位環境更好，原有的鄰里關係仍然可以維持聯繫。