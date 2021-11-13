宅在家滑手機滑到眼中風 不想失明兩徵兆出現快就醫！
隨著3C產品的普及，民眾使用手機、平板、電腦的時間逐漸拉長，再加上前段時間疫情影響，有些患者擔心染疫不敢求診或延遲回診時間，導致近期醫師在臨床上觀察到，民眾眼部疾病有症狀加重的情形。書田診所眼科主任廖昶斌表示，最近在臨床上有一名40多歲的男子個案，有嚴重的視網膜中心動脈阻塞，造成幾乎「單眼失明」的眼中風！醫師解釋，血栓形成的主要原因是長時間久坐，導致血液循環不良，提醒三高患者，倘若突然發生視力減退或視力喪失的問題，應儘早就醫檢查治療。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-13 12:00:00
廖昶斌提到，這名個案眼中風的原因是因為3C產品用太多，常常近距離看手機看太久，因此提醒民眾要盡量避免近距離看東西，尤其防疫宅在家裡，最容易長時間接觸3C產品。上了年紀有老花眼的民眾，建議最多緊盯3C產品半個鐘頭，年輕一點可能最多50分鐘，就要站起來活動、讓眼睛看遠方。倘若出現視力模糊、眼睛不適等情形，建議尋求專科醫師診斷，避免延誤治療時機。
另外，廖昶斌提到，視網膜血管阻塞、也就是俗稱「眼中風」，近來病例逐漸增加，除了一些年紀較大的民眾外，也有年輕化的現象，尤其有高血壓或糖尿病的病患，甚至肥胖代謝症候群等，都容易發生血管硬化的情形，要多加留意。
廖昶斌強調，眼壓的控制對青光眼患者很重要，如果停藥使眼壓升高，不知不覺會造成視神經功能惡化，導致視野越來越小，視力越來越模糊，可能造成視神經永久受損無法挽回的遺憾。此外，糖尿病患者停藥容易造成血糖控制不佳，可能導致糖尿病視網膜病變惡化，也呼籲糖尿病患者一定要持續控制血糖並定期回診。