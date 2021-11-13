眼花睡覺就會好？眼睛體操多做有益？破解三大用眼迷思
新冠肺炎疫情徹底改變民眾的生活、工作模式，除了戴好口罩、勤洗手、居家防疫已變成是全民新生活運動，長時間待在家中，如果過度使用3C產品的話，就要小心眼疾找上門。書田診所眼科主任廖昶斌表示，近幾個月門診發現民眾眼部疾病症狀加重，提醒民眾防疫之餘也要好好照護靈魂之窗，尤其長時間、近距離使用3C產品，容易造成近視度數增加，控制不好恐會造成短時間內近視度數飆升，造成視力無法逆的危害。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-13 12:01:00
另一方面，很多民眾對於用眼習慣都有三大迷思，有請醫師來幫忙破解！第一點就是「疲勞睡覺就好？」廖昶斌表示，以運動過度舉例，睡覺是一種休息，但是運動過度不是睡一覺就可以解決，還會肌肉痠痛好幾天，因此眼睛疲勞也是，有人覺得有睡覺應該就沒事，其實是不正確的，應該要維持適度的讓眼睛定期休息。
另外，有些人以為，食用「葉黃素」就能顧眼睛？廖昶斌解釋，補充葉黃素可以對眼睛有幫助，但就像維他命一樣不可能治百病，還是要愛惜眼睛，不要用眼過度，才是最根本解決之道。
最後一個迷思，則是很多人認為「螢幕越大越不容易近視？」醫師強調，大一點的螢幕只是看得輕鬆一點，最重要的還是觀看距離、觀看持續時間。「近距離使用是對眼睛最傷害的方式，建議民眾還是要適度閉眼休息、熱敷，使用手機、3C產品時，也能間隔30分鐘就適度休息。」
醫師也提到，長時間近距離使用3C產品，容易使飛蚊症惡化，如果進一步造成視網膜裂孔，甚至會視網膜剝離、嚴重影響視力。此外，很多人會認為「動眼眼睛體操」，也能幫助眼睛舒緩疲勞，但醫師提到，若有飛蚊症、視網膜受傷的民眾，動眼體操可能也會誘發視網膜的裂孔或是剝離，要特別留意。