保障城中城權益　高市首次採用公益跨區區段徵收

城中城大火過後，經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定結果，城中城建築物經火害後，已明顯影響結構物原有安全性，將公告強制拆除，高雄市也將首次採用公益性的跨區區段徵收方式，以保障原住戶及所有權人之居住權及財產權，陳其邁今（11）日強調，目前相關方案都只是草案，將透過舉辦公聽會取得共識後才施行。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-11 16:18:18｜2021-11-11 16:35:22
陳其邁說，為保障原住戶及所有權人之居住權及財產權，將以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城街廓改建為公園，而在七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收抵價地，並與國家住都中心合作興建600戶的社宅基地，僅和城中城相隔400公尺，面臨幸福川而居，區位環境更好，原有的鄰里關係仍然可以維持聯繫，讓無房無地的住戶可優先安置於社會住宅、有房屋者可以依重建造價領取救濟金，至於土地所有權人則可選擇領取現金或配地在舊七賢國中。
高雄市政府指出，城中城土地及建物所有權人共388人，其中有地有房者106位佔27%，有地無房者11人佔3%，有房無地者達271人佔70%，無房屋者可優先安置社會住宅或給予房屋津貼；至於有房無地者，原價值每坪2萬元的房屋，將可按重建價格每坪11.4萬發救助金；而有土地者則可以透過區段徵收選領取現金或者配到原坪數5成抵價地，每坪價值從40多萬可換到每坪價值177萬的抵價地，相當優惠。