SOGO週年慶首日破10億！頭香苦等14小時搶「秒殺爆款品」
強調自己才是正宗「雙11始祖」的遠東SOGO百貨週年慶，今（11）日開跑首日截至傍晚衝出破10億元業績，忠孝館及復興館iPhone13開店全秒殺！頭香昨晚就來排隊，熱血苦等14小時。另外，引人注目的8樓家電買大送大、「買12萬送1萬8」的限量活動，都在開門半小時後完售搶光。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-11 17:22:30
3C頭香王小姐與朋友鎖定搶買加贈3,000元SOGO商品券的iPhone 13，及特惠1,111元的APPLE HomePod Mini（官網售價3,000元)，昨晚上9點就到現場排隊，歷經14小時等待「秒殺爆款商品」。
樓管透露消費者看準大型家電，像是大電視、洗衣機及大冰箱都是囊中物，忠孝館及復興館兩店家電買大送大，百組開店半小時完售。8樓「家電買12萬送1萬8」的限量活動，也在開門半小時內就已搶兌一空。
早上SOGO董事長黃晴雯喊出首日業績11億的目標，還沒天黑就已達成，讓人驚呼台灣消費者的超強購買力。選在百貨生日當天決戰電商雙11檔期，信心滿滿沒在怕，對全台7店業績目標110億元更有把握。
※【NOWnews 今日新聞
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