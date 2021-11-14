光環褪去！唐吉訶德開幕10月人潮衰退　對商圈加成有限

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至於唐吉訶德是否有為西門商圈帶來效益？房仲業者坦言，雖然該店開幕初期有為西門商圈帶來人流，但人流來來去去，且唐吉訶德也有賣吃的，本身就會留住客戶，消費外溢到其他店家的金額相當有限；以現況來說，唐吉訶德正對面就有二家店面待租，另一邊西寧南路的空店更多，有2、3家以上的店面空著。
住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也分析，過去台灣有許多大品牌入駐時都為商圈帶來部分效益，例如ZARA或是更早之前的排隊蛋塔名店等，但能否對周邊帶來長遠的人流，還是要回歸基本面，端看店家與商圈本身如何經營。「唐吉訶德進駐確實有指標性的意義，初期也確實為西門商圈帶來人流，但隨著開幕時間一長，消費者的新鮮度衰退，目前看來它對商圈的影響力沒有想像中那麼好。」
房仲業者分析，由於西門租金較貴的關係，唐吉訶德首店室內空間較窄，對消費者來說沒有像日本那麼好逛。
二十多歲的上班族陳小姐表示，先前在唐吉訶德開幕時，就有因為新鮮特地來逛逛，不過現在熱潮散去，本身並不會為了唐吉軻德特別來西門商圈，大多數是因為有經過才會順便來看看，且每次消費也大約500元左右而已。
家住士林的陳小姐，約莫每個月會來西門町2到3次。據她觀察，近期西門商圈確實有些復甦的跡象，路上行人逐漸多了起來，雖然還比不上疫情前那樣的摩肩擦踵，但確實能明顯感受到人潮；至於唐吉軻德，開幕時大排長龍早已不再，可能是由於消費者對的新鮮感有所衰退，目前大約排隊個2分鐘就能入場。
另一位上班族王小姐趁著放假時間，陪著朋友來逛唐吉訶德。這次是第三次來唐吉訶德的她說，唐吉訶德台灣店感覺與日本店仍有差距，且價位上也沒特別便宜，只有為了某些日系美妝品牌，才會特別來逛。