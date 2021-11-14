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光環褪去！唐吉訶德開幕10月人潮衰退　對商圈加成有限

▲日本連鎖零售業者唐吉訶德，今年初時於西門町開設首店，吸引大批民眾前往朝聖，如今開幕10個月後，人潮已不復見。（圖／記者賴志昶攝）
▲日本連鎖零售業者唐吉訶德，今年初時於西門町開設首店，吸引大批民眾前往朝聖，如今開幕10個月後，人潮已不復見。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-14 11:00:00

日本連鎖零售業者唐吉訶德今年1月首度於台灣展店，首家店面選址年輕人及觀光客最多的西門町，一度在當地掀起排隊人龍。不過開店10個月過後，目前人流情況如何呢？《NOWnews今日新聞》記者實地走訪發現，目前人潮已不如以往，不須排隊即可入場。當地房仲也分析，唐吉訶德確實有為西門商圈帶來人潮，但實際上對附近店家的加成有限。

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當地房仲業者觀察，唐吉訶德進駐初期，確實有為西門町帶來人潮，畢竟是日本大品牌，加上因為疫情關係國人也沒辦法出國，且唐吉訶德對年輕或學生族群還是有一定影響力，因此掀起一股炫風。不過，目前的熱度已經不如開幕時，現在在離峰時段已經不用排隊就能進場。

至於唐吉訶德是否有為西門商圈帶來效益？房仲業者坦言，雖然該店開幕初期有為西門商圈帶來人流，但人流來來去去，且唐吉訶德也有賣吃的，本身就會留住客戶，消費外溢到其他店家的金額相當有限；以現況來說，唐吉訶德正對面就有二家店面待租，另一邊西寧南路的空店更多，有2、3家以上的店面空著。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也分析，過去台灣有許多大品牌入駐時都為商圈帶來部分效益，例如ZARA或是更早之前的排隊蛋塔名店等，但能否對周邊帶來長遠的人流，還是要回歸基本面，端看店家與商圈本身如何經營。「唐吉訶德進駐確實有指標性的意義，初期也確實為西門商圈帶來人流，但隨著開幕時間一長，消費者的新鮮度衰退，目前看來它對商圈的影響力沒有想像中那麼好。」

房仲業者分析，由於西門租金較貴的關係，唐吉訶德首店室內空間較窄，對消費者來說沒有像日本那麼好逛。

▲日本連鎖零售業者唐吉訶德今年初時於西門町開設首店，一度引起排隊人潮，不過目前熱度衰退，店內已不需排隊即可進場。（圖／記者賴志昶攝）。（圖／記者賴志昶攝）
▲日本連鎖零售業者唐吉訶德今年初時於西門町開設首店，一度引起排隊人潮，不過目前熱度衰退，店內已不需排隊即可進場。（圖／記者賴志昶攝）。（圖／記者賴志昶攝）
二十多歲的上班族陳小姐表示，先前在唐吉訶德開幕時，就有因為新鮮特地來逛逛，不過現在熱潮散去，本身並不會為了唐吉軻德特別來西門商圈，大多數是因為有經過才會順便來看看，且每次消費也大約500元左右而已。

家住士林的陳小姐，約莫每個月會來西門町2到3次。據她觀察，近期西門商圈確實有些復甦的跡象，路上行人逐漸多了起來，雖然還比不上疫情前那樣的摩肩擦踵，但確實能明顯感受到人潮；至於唐吉軻德，開幕時大排長龍早已不再，可能是由於消費者對的新鮮感有所衰退，目前大約排隊個2分鐘就能入場。

另一位上班族王小姐趁著放假時間，陪著朋友來逛唐吉訶德。這次是第三次來唐吉訶德的她說，唐吉訶德台灣店感覺與日本店仍有差距，且價位上也沒特別便宜，只有為了某些日系美妝品牌，才會特別來逛。

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