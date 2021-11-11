陳時中「無罩唱歌」惹議 王浩宇反擊朱立倫：你們也一樣
昨（10）日晚間網路瘋傳一段衛福部長陳時中疑似在宴會場合上，未戴口罩喝酒唱歌的影片，而在衛福部澄清影片拍攝時間是去（2020）年6月15日後，今日又新流出第二段「無罩」高歌影片，掀起議論。對此，陳時中回應表示依稀有政治鬥爭的感覺，而前議員王浩宇也在臉書PO出國民黨主席朱立倫的照片回擊，反嗆「去年同樣時間，你們自己也一樣」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 16:59:05
陳時中在今日的疫情記者會上，針對自己的影片成為話題，再次強調昨晚網路流傳的影片是拍攝於去年6月15日，但是標題卻容易讓人誤以為是最近的事情，已經涉及假新聞。而對於影片內容，陳時中也解釋，該場餐敘他只認識邀約他的人，其他人都是第一次見面，到場只是禮貌性打個招呼，唱個歌自娛娛人，自認為沒有違反防疫規定。
而前議員王浩宇則在臉書PO出一張國民黨主席朱立倫的照片，照片疑似是一個餐會場合，現場數十人一起對著鏡頭比讚合照。王浩宇反擊表示，「哈嘍。去年同樣時間，你們自己也一樣。」
不過底下有網友指出，朱立倫這張照片應是拍攝於今年3月27日，當時由於新北市長侯友宜未出席餐宴，一度成為媒體討論的話題。
對於自己影片屢被流出，陳時中也在記者會上重申，影片相關內容已澄清、也解釋過 ，後續如有再轉傳、散布謠言等等狀況，會請法治的部分來處理。但是否要請政風室來調查自清，陳時中則認為沒有必要。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。