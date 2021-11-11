PLG／富邦勇士加賣季票通通售完 蔡承儒：籃球隊小賺
富邦集團手握2支職業運動球隊–中華職棒富邦悍將和職籃PLG富邦勇士，2隊領隊都是由富邦第三代蔡承儒擔任，今(11)日出席勇士開季記者會，透露勇士季票全數售光，票房亮眼，籃球隊比棒球隊小賺一點。
記者鍾東穎/台北報導
2021-11-11 17:25:33
勇士勇奪PLG元年總冠軍，今日開季記者會特意選在主場和平籃球場舉行，並由PLG執行長陳建州頒發總冠軍盃，蔡承儒率勇士全體隊職員出席，並揭曉第2季主視覺和年度口號、系列商品、全新改版的城市版球衣，及票務資訊等內容。
在球星林志傑和全聯盟第1戰績加持下，勇士票房開出紅盤，第2季還未開打，1千組季票早已售完，蔡承儒認為這是非常不錯成績，比去年人數成長2倍，「以這種高成長的速度，加上第2季場次變多，票價變高，對球團的經營當然是很大的幫助。」
勇士的單日票一樓VIP區一張要價3000元堪稱全台最貴，蔡承儒表示，參考NBA票價，能做在海景第一排還有紀念品可拿，在台灣只要100美金其實非常划算，球迷供不應求還加開1倍數量到100席，是值得這個價位。
對於外界好奇職棒和職籃哪一項能做到損益兩平，蔡承儒透露，「現在籃球隊可以說是小賺」，棒球季剛好碰上疫情嚴峻時刻，加上隊職員人數較多，成本結構上本就難往下壓，不過今年台籃飆漲到17隊，可能還要觀察實際狀況。