非法仲介巧立名目苛扣移工薪資 3名嫌犯被逮判決出爐
《四方報》報導，新北市3月破獲一起非法仲介苛扣移工薪資案，嫌犯為印尼籍失聯移工「蘇菲」、其蔡姓台籍男友和男友的兒子，三人涉嫌非法仲介失聯移工工作，並巧立名目收取高額仲介費，苛扣同鄉移工薪資，被依違反就業服務法送辦，判決於近日出爐。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-11 18:04:51
綜合媒體報導，44歲的印尼籍移工蘇菲來台從事看護工作，與蔡男相戀後被對方說服逃逸，隨後與蔡姓父子一起經營非法仲介生意，吸收10名失聯移工後仲介其在雙北地區打工。蔡男兒子會先和雇主收取薪資，三人巧立名目從中扣掉多項費用，如介紹費1次3000元、工時每小時40元、載送費每日80元、稅金每月1000元等，再把剩餘金額當作薪資發給移工，嚴重違反就業服務法。
據悉，這10名失聯移工被三人安排住在低廉的套房中，不僅環境惡劣、空間小，甚至沒有熱水，房間又漏水，但10人在蔡男的恐嚇下深怕逃逸後會遭到遣返，因此皆不敢擅自離開。
移民署新北市專勤隊今年3月與勞工局、新莊警分局、土城警分局、樹林警分局與汐止警分局，分別在新北市板橋區、新莊區和五股區逮捕蘇菲和蔡姓父子等3名嫌犯，同時在現場發現受害的10名移工，並當場蒐集相關證物將3人依違反就業服務法送辦。
近日，新北地院判決出爐，蔡男被判刑6個月，蘇菲與蔡男兒子分別4個月有期徒刑，得易科罰金，33萬元不法所得則予以沒收。移民署新北市專勤隊指出，雇主未經許可非法聘僱外國人，除面臨15萬至75萬元罰鍰外，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，呼籲民眾不要聘僱、仲介非法移工。