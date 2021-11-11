響應「新住民10年願景」 新北多語職訓課程上架網路
《四方報》報導，為響應新北市跨局處推動的「新住民10年願景」，新北市政府職業訓練中心特別打造「新住民網上學」影音課程，最新推出「異國創業小吃」、「門市服務人員」共計20單元的主題課程，自11月10日起每周一至週五下午3點於華視教育體育文化台首播，也在「新北勞動雲/職訓補給站」新鮮上架，還提供越、印、泰、英、中5種語言字幕，而且手機、電腦、電視都能連結。想增進就業及創業技能、提升職場競爭力的新住民朋友們，請快點鎖定，享受全方位影音學習。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-11 18:06:27
勞工局長陳瑞嘉表示，今年規劃的「異國創業小吃」課程，由國際名廚黃寶元老師領銜，率領經歷豐富的業師團隊，用心教導超精緻的南洋料理的每一個步驟。示範的菜色包括泰式綠咖哩雞、越式涼拌米線、印尼巴東牛肉、菲律賓阿多波燴雞等10道料理，不僅挑動味蕾，出師還能夠走向創業。另外，「門市服務人員」課程，則安排顧客服務、結帳作業、門市衛生等單元，特別透過人員現場操作，呈現櫃台實際作業畫面，可協助新住民朋友深入掌握「門市服務人員技術士技能檢定」考試內容與訣竅。
職業訓練中心近年積極推動影音學習課程，目前已有「美容丙級」、「中餐丙級」、「網路行銷」及「店鋪經營管理」等4門主題課程，68個單元總點閱超過8萬人次。今年持續增加「新住民網上學」欄目，彙整熱門的「異國創業小吃」與「門市服務人員」2大主題課程共20個單元，除了自11/10起，每周一至週五下午3點至4點於華視教育體育文化台播映，新住民可以上網蒐尋連結「新北勞動雲/職訓補給站/影音專區」，安心透過線上學習不受語言、時空、載具的限制。