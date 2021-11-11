中市東南亞語藏書量僅0.64%　議員籲書量翻倍友善新住民

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他更指出，台中市國中小新住民學童佔比6%左右、高中則大概有10%，從數字上可以發現新住民學童人數不少；且台中市3萬多本新住民語系書籍中，借閱量一年超過4萬冊，說明新住民族群借閱率相當高。王立任表示，政府推動新南向政策，現在在國中小也都在推動母語教育，但語言只是一個工具，若要真正了解這些國家的文化、歷史與發展，需透過閱讀書籍才能有更深入的了解，也才能讓新二代學童對自身母國文化有更多的了解與認同。
王立任呼籲文化局向市政府爭取，明年購書預算從5000萬增加到1億元，並重點增加東南亞語系書籍，讓藏書量翻倍。文化局局長陳佳君表示，針對不足之處會進行全盤檢討，提供更多元的閱讀資源讓市民享有。台中市副市長令狐榮達對此也表示支持，「目前台中不論東南亞籍移工或新住民人數都很多，他們的人文精神生活需要市府去照顧」。
此外，張玉嬿議員也指出，台中市目前有4個新住民學習中心，提供新住民語言、文化等課程，但採任務臨時編組，由輔導室主任兼任而沒有專任，在沒有專職專任領導團隊的情況下，人員流動頻繁，很難有創新和進步，對累積行政經驗和幫助新住民學習恐有影響。教育局局長楊振昇回應，新住民學習中心人員調度與流動確實頻繁，但每年都會召開多次會議，大家進行交流，藉此降低中間造成的落差，同時也邀請外界教授、專家學者進行指導。