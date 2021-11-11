民進黨立院黨團明甲動　確認黨團版修憲草案

民進黨立法院黨團明發動甲動，黨團會議中將討論憲改草案。身為修憲委員會召委的民進黨立委鍾佳濱今（11）日告訴《NOWnews今日新聞》記者，目前民進黨團版的修憲草案大致底定，若明天黨內各委員無意見，就能提到院會再交付修憲委員會審查。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-11 17:57:46｜2021-11-11 18:02:50
民進黨10月27日在中執會通過「中華民國憲法增修條文部分條文修正案」，項目包括「擴大公民參政權，貫徹18歲公民權與18歲被選舉權」、「廢除考試院與監察院兩院，落實三權分立」、「降低修憲門檻」、「縮短新舊任總統看守期間」等成果，並送至民進黨立法院黨團依序啟動審議。
鍾佳濱表示，修憲委員會以各黨團版為主，其他還有各自委員提案到院會，再交付修憲委員會。由於台灣立法院很小，且有常設委員會在每周一、三、四開會，現在多個修憲委員會，要排審可能會找不到場地，需要召委先來討論。
鍾佳濱說，先前跟國民黨的修憲委員會召委談時，卻得到還早的答案，應該是國民黨的黨團版還沒有好，所以不急著討論。因此民進黨團預計明天會把黨團版定案，並提交院會再交付修憲委員會審查，代表民進黨團已準備好，等待其他各黨關版本，藉此也能催促藍營產出版本。