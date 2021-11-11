狄玫腸胃全爛像懷孕　肚皮脹到5個月大

狄玫、方宥心與製作人唐美雲今（11）日出席《孟婆客棧》媒體茶敘，因為這部戲融合了現代版音樂劇、歌仔戲、連續劇，讓狄玫緊張到十二指腸潰瘍、胃潰瘍和腸沾黏發作，「結果腸子整個脹起來，肚子像（懷孕）4、5個月大。」她又要飾演戲曲名伶，壓力大到夢到年輕時學戲的過程，她自曝小時候很皮，外號是「野馬」，9歲開始學戲，13歲就當主角，老師對她期望甚高，「以前老師打人比我這次演得更兇，藤條直接打下去，我曾經被打到腳骨折，以前藥膏貼一貼就上去了。」
記者羅凌筠/新北報導
2021-11-11 18:05:19
狄玫說，當年在戲台上脫臼受傷都是常事，練「小旦」時還要把雙腳用竹子綁起來，讓膝蓋不能動，才能練出碎步走得快，「哭了打更慘。」難道不會想放棄？她表示老師總會反問學生：「妳要不要當主角？」唐美雲在旁也表示認同，以前歌仔戲老師都直接拿出練習用刀打學生，「痛過之後就記得了，玉不琢不成器，人不學不知道。」她們回想當時的老師其實都很疼惜弟子，總是會不經意關心學生，因此狄玫至今仍感謝老師，「以前會覺得老師嚴格打罵，但我現在才能用這一把功夫站在這裡，繼續出現在電視上。」
方宥心劇中被嚴師狄玫逼得要蹲馬步、吊嗓等基本功，其中一場她與師父狄玫爭執的戲，她一轉頭居然撞上攝影機，不小心血濺現場，讓執導該單元的柯一正導演都擔心地上前關心，方宥心笑言：「本來因入戲太深，不覺得痛，沒想到清理傷口後，眼淚瞬間就流出。」自認可能腎上腺素正在上升。
方宥心此次也感受到歌仔戲訓練過程的辛苦，她必須「勒頭」在頭上包7層水紗，還要用膠水黏在臉上，唐美雲表示過去歌仔戲演員其實要練「頭功」，「如果血液循環不好，會頭暈想吐。」狄玫笑言，現在用膠水黏，「以前沒錢只能用雞蛋清。」不會臭嗎？狄玫無奈回：「臭了就讓它臭囉。」