PLG／德古拉到來富邦恐降速　曾祥鈞坦言定位會有所調整

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但在塞瑟夫回歸、而原有賈西亞的位置被德古拉取代之後，很明顯這一季他得打得更外面一些。上一季曾祥鈞並沒有投進任何三分球，他也直言這部分是他這一季要進步之處，「其實不只是三分，還有一些長距離的兩分球、策應能力等等，都要加強。」
今天記者會上，德古拉作為首位出場的球員，簡直是鶴立雞群，讓塞瑟夫以外的長人看起來都像是後衛。曾祥鈞也笑說，其實之前在大學和富邦友誼賽時就有和他對過，那時候自己是直接被撞飛，兩人噸位不是一個量級的。
富邦在過去幾年——包括職籃首季——速度其實都打得頗快，這一季找來德古拉，肯定會有更多半場的陣地戰，總教練許晉哲也承認在前者上場時，整體速度會慢一些。
對此曾祥鈞也很有感，他直言特別是快攻處理的部分會要特別注意，「我們快攻有一定的模式，現在他進來可能就會走第二波拖車的路線，展現禁區的破壞力；而我可能就要走邊路，就是要配合洋將去打。」
「當然我的工作一樣就是保護禁區，但策應助攻、外圍投籃，這些進攻機會，也是我本季會專注的部分。」曾祥鈞表示，自己目前背部還有一些傷勢，不過應該不會影響到開季，也希望能保持健康、增加上場時間，在場上為球隊的衛冕賽季多做出貢獻。
曾祥鈞是上賽季富邦唯一有出賽，但沒有命中三分球的球員，同時場均助攻也僅有0.88次。看起來新賽季的挑戰對他來說並不簡單，但或許也是這位新生代長人磨練、成長的一次好機會。