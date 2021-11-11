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PLG／德古拉到來富邦恐降速　曾祥鈞坦言定位會有所調整

▲富邦勇士中鋒曾祥鈞。（圖／林柏年攝）
▲富邦勇士中鋒曾祥鈞。（圖／林柏年攝）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-11 18:38:42

富邦勇士本季找來230公分的外籍中鋒德古拉坐陣禁區，熱身賽就展現出驚人威力。而作為本土重要的輪換長人，曾祥鈞坦言確實感受到了不一樣的風格，也透露本季他主要會以4 號位為主，並且會更多的拉出來外線投籃。

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曾祥鈞首個職籃賽季，他出賽24場，場均獲得20分鐘左右的上場時間，可砍下6.29分6.29籃板，命中率為52.8%，主要的工作還是以禁區苦工以及掩護後的籃下攻擊機會為主。

但在塞瑟夫回歸、而原有賈西亞的位置被德古拉取代之後，很明顯這一季他得打得更外面一些。上一季曾祥鈞並沒有投進任何三分球，他也直言這部分是他這一季要進步之處，「其實不只是三分，還有一些長距離的兩分球、策應能力等等，都要加強。」

今天記者會上，德古拉作為首位出場的球員，簡直是鶴立雞群，讓塞瑟夫以外的長人看起來都像是後衛。曾祥鈞也笑說，其實之前在大學和富邦友誼賽時就有和他對過，那時候自己是直接被撞飛，兩人噸位不是一個量級的。

富邦在過去幾年——包括職籃首季——速度其實都打得頗快，這一季找來德古拉，肯定會有更多半場的陣地戰，總教練許晉哲也承認在前者上場時，整體速度會慢一些。

對此曾祥鈞也很有感，他直言特別是快攻處理的部分會要特別注意，「我們快攻有一定的模式，現在他進來可能就會走第二波拖車的路線，展現禁區的破壞力；而我可能就要走邊路，就是要配合洋將去打。」

「當然我的工作一樣就是保護禁區，但策應助攻、外圍投籃，這些進攻機會，也是我本季會專注的部分。」曾祥鈞表示，自己目前背部還有一些傷勢，不過應該不會影響到開季，也希望能保持健康、增加上場時間，在場上為球隊的衛冕賽季多做出貢獻。

曾祥鈞是上賽季富邦唯一有出賽，但沒有命中三分球的球員，同時場均助攻也僅有0.88次。看起來新賽季的挑戰對他來說並不簡單，但或許也是這位新生代長人磨練、成長的一次好機會。

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