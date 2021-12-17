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精緻別墅「逸品琚」位華城頂點　擁山景溫泉

▲新店獨幢別墅社區「逸品琚」，有著遠眺大台北都會區的壯觀美景。（圖／中華建設提供）
▲新店獨幢別墅社區「逸品琚」，有著遠眺大台北都會區的壯觀美景。（圖／中華建設提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-17 11:00:00

新北市新店區華城特區的至高點上，有一處宛如城堡聚集般的秘境，位於海拔480公尺的獨幢別墅社區「逸品琚」。該社區除擁有與世無爭的自然環境與媲美花東地區的健康空氣，同時能遠眺大台北城市美景。社區中更具備少見的獨幢養生樂活會館，讓此處成為最別緻的宜居宜渡假之別墅夢幻仙境。

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要走進逸品琚可不容易，沿途三處門禁保全崗哨，到達山頂前，映入眼簾的是一整座山頭上的精緻別墅大型社區。中華建設業務部經理林文永表示，逸品琚總共占地約3.2萬坪，社區內共有102戶獨幢別墅，加上1棟獨立會館，每幢別墅坪數約98到330坪不等，有3到4層樓不等的房型，且各幢別墅的格局都各具特色，端看看屋者喜好來選擇。

逸品琚最特殊的，當屬於為居山頭的天然環境，以及同烏來俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉。林文永說，逸品琚是難的擁有室內公設的別墅社區，室內公設就是有溫水游泳池、景觀健身房暨瑜珈教室、輕食吧台、交誼廳以及湯屋等設施的獨幢樂活會館，讓住戶免出門亦能享受渡假氛圍。

▲新店華城獨幢別墅社區「逸品琚」位居至高點，享有獨特自然環境與新鮮好空氣。實品屋客廳實景。（圖／中華建設提供）
▲新店華城獨幢別墅社區「逸品琚」位居至高點，享有獨特自然環境與新鮮好空氣。（圖／實品屋客廳實景，中華建設提供）
會館全幢室內633坪，不僅功能俱全，還擁有無敵景觀。林文永說，逸品琚把絕佳的景色留給所有住戶，讓社區住戶人人能欣賞此美景。

大台北華城內有多處社區，如秀崗、青山鎮、禾豐特區等，皆有不同的別墅設計風味，但均無住戶專屬會館規畫，這讓逸品琚更顯特殊。林文永強調，此會館不會對外開放，只供本社區住戶專用。

▲「逸品琚樂活會館」擁有多項精緻健康休閒設施，供住戶專屬使用。室內溫水游泳池實景。（圖／中華建設提供）
▲「逸品琚樂活會館」擁有多項精緻健康休閒設施，供住戶專屬使用。（圖／室內溫水游泳池實景，中華建設提供）
逸品琚位居山嶺，交通出入是少不了開車。不過，林文永說，由於華城特區是純住宅，沒有觀光景點需自此經過，因此從逸品琚上下山不像陽明山會塞車，且從新店回台北市市中心也僅短車程，若要到達信義計畫區購物則是快速順暢。

談到這裡住戶，林文永說道，目前社區內的住戶多數是自營商，來自台中以北各地，這裡的居民都相當注重隱私，而要進入逸品琚得要經過三處保全崗哨管制，給了住戶滿滿的安全感，這點是受到許多購屋者的稱讚。

此外，逸品琚每幢別墅都有屬於自己及可停放3~4輛愛車的車庫，有的房型甚至可停到5至6輛車，此特色也是受到不少購屋者青睞。林文永開玩笑道，這裡住戶多數擁有多台超跑、名車，能將自己愛車停在自家自賞，也是一大享受。

逸品琚目前開價每幢總價5500萬到2億1仟萬元多不等，以各幢別墅大小坪數而定。林文永透露，本社區目前持續熱銷，而且大坪數的別墅最為搶手，好東西要跟好客戶分享，他們會持續將社區最好的一面介紹給看屋者，等著大家來細細品味。

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