精緻別墅「逸品琚」位華城頂點　擁山景溫泉

我是廣告 請繼續往下閱讀
逸品琚最特殊的，當屬於為居山頭的天然環境，以及同烏來俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉。林文永說，逸品琚是難的擁有室內公設的別墅社區，室內公設就是有溫水游泳池、景觀健身房暨瑜珈教室、輕食吧台、交誼廳以及湯屋等設施的獨幢樂活會館，讓住戶免出門亦能享受渡假氛圍。
會館全幢室內633坪，不僅功能俱全，還擁有無敵景觀。林文永說，逸品琚把絕佳的景色留給所有住戶，讓社區住戶人人能欣賞此美景。
大台北華城內有多處社區，如秀崗、青山鎮、禾豐特區等，皆有不同的別墅設計風味，但均無住戶專屬會館規畫，這讓逸品琚更顯特殊。林文永強調，此會館不會對外開放，只供本社區住戶專用。
逸品琚位居山嶺，交通出入是少不了開車。不過，林文永說，由於華城特區是純住宅，沒有觀光景點需自此經過，因此從逸品琚上下山不像陽明山會塞車，且從新店回台北市市中心也僅短車程，若要到達信義計畫區購物則是快速順暢。
談到這裡住戶，林文永說道，目前社區內的住戶多數是自營商，來自台中以北各地，這裡的居民都相當注重隱私，而要進入逸品琚得要經過三處保全崗哨管制，給了住戶滿滿的安全感，這點是受到許多購屋者的稱讚。
此外，逸品琚每幢別墅都有屬於自己及可停放3~4輛愛車的車庫，有的房型甚至可停到5至6輛車，此特色也是受到不少購屋者青睞。林文永開玩笑道，這裡住戶多數擁有多台超跑、名車，能將自己愛車停在自家自賞，也是一大享受。
逸品琚目前開價每幢總價5500萬到2億1仟萬元多不等，以各幢別墅大小坪數而定。林文永透露，本社區目前持續熱銷，而且大坪數的別墅最為搶手，好東西要跟好客戶分享，他們會持續將社區最好的一面介紹給看屋者，等著大家來細細品味。