張睿家共宿5男濺血　林子閎下廚「品味驚為天人」

張睿家、楊宇騰（YU）、石知田、李齊、羅德弘今（11）日出席實境節目《微波爐男孩的假期》首映記者會，5人和林子閎前往宜蘭完成3天2夜的露營拍攝，身為隊長兼苦力的張睿家透露，6人出發前一起在手機群組討論這三天想吃的菜單，副隊長林子閎很給力，「沒想到他準備了3大箱露營用具，而且他有一道祕密食材嫩煎羊，吃到時我們全都驚為天人。」意外的是張睿家第一天晚上就濺血，誤踩到李齊帶來的啞鈴。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-11 18:40:34
餐飲系畢業的楊宇騰，是大家公認的最佳主廚擔當，這也是他第一次在戶外做菜，其中一道咖哩飯讓大家印象深刻，楊宇騰說：「日式咖哩比較簡單，我想弄特別一點的。」但是他對自己要求太高，煮完難掩扼腕心情，似乎是不甚滿意。個性貼心的羅德弘則包辦大家在進行各項任務時的後援部隊，笑稱自己是「有洞就補」的擔當，專門負責幫大家善後。眾人對於露營的最大感想，異口同聲都是「熱」，李齊笑稱：「從頭到尾我們內褲裡流的汗沒乾過。」
因工作未能到場的林子閎，以視訊連線跟大家團聚，身為副隊長，他背負著食材不能買超過8888元的重責大任，還得照顧不按牌理出牌的隊員李齊，直呼「壓力超大」，這次露營是他第一次做菜給大家吃，廚藝獲得好評，令他信心倍增。石知田則是團隊中的「主腦」，邏輯能力一流的他，在各項任務中表現出色，未料卻在第一晚的喝酒真心話時間，感性落下男兒淚，石知田表示：「那時聊的話題比較深一點，有點情不自禁。」
《微波爐男孩的假期》11月12日起，每周五晚間8點在WeTV上線，每周更新一集，全片共8集，主題曲《Be My Lover》已於11月11日數位上架，11月19日中午12點主題曲MV上架。