春節返台檢疫政策一變再變 新北：讓業者、訂房者困擾
防疫旅館一房難求！因應春節前大批的旅外國人返台，中央的檢疫政策一變再變，從14天集中檢疫改為「10+4」（10天集中檢疫+4天居家檢疫），今（11）日拍板再改「7+7」；新北市長侯友宜認為，中央的政策一變再變，最大的困擾絕對是防疫旅館的業者。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-11 18:45:58｜2021-11-11 18:49:04
侯友宜指出，中央的政策一變再變，雖知道是為了讓要返鄉的國人，可找到適當的防疫旅館，但一個政策從14到10+4到7+7，最大的困擾絕對是防疫旅館業者，防疫旅館的房間本來就不夠用，一下子要再調整，一下子要再做轉換，業者非常的困惑；此外，新北市也會不斷擴充防疫旅館的量能。
侯友宜說，新北市的防疫旅館從目前2690間，將擴增到12月底的2908間外，也會協助業者做調整，包括防疫計程車、防疫的運輸巴士的配套；其實一個政策的調整，要讓大家多一點時間來準備，也要非常的明確，否則會讓業者、訂房者感到困擾，也盼中央在訂定政策的時候應更周全，不要一變再變。
觀光旅遊局長蔣志薇補充，中央正在跟各縣市開會聽取意見，交通部觀光局建置的防疫旅館媒合平台今日下午上線，未來將會每天更新，以紅、黃、綠3種代表空房從多到少；而業者反映的問題，包括每間預定的房都要重新通知日期、人手恐也不足，再加上國旅又開放，業者正在國旅與防疫旅館間在拔河。