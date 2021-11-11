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周孝安老婆好孕棉超靈　喊話便宜賣勇兔

▲米可白（左起）、周孝安、周宜霈、林筳諭、楊子儀出席2021 TCCF創意內容大會。（圖／台視）
▲米可白（左起）、周孝安、周宜霈、林筳諭、楊子儀出席2021 TCCF創意內容大會。（圖／台視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-11 19:12:32｜2021-11-11 19:16:01

台視、三立八點檔《一個屋簷下》演員周孝安、米可白、周宜霈（大牙）、林筳諭（勇兔）、楊子儀、何宜珊、陳文山、陳玹宇、于晴，今（11）日出席2021 TCCF創意內容大會，戲外演員們感情融洽，周孝安、潘逸安2位「女兒傻瓜」，一直試圖哄騙人家生女兒，新婚期的周宜霈表示還沒準備好當媽媽；穩交張書偉的林筳諭則是一直都很想生女兒，周孝安也不藏私，向周宜霈、林筳諭喊話，有需要「好孕棉」的話可以算便宜一點，身邊朋友拿了2個月後就懷孕。

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▲何宜珊（左起）、陳文山、于晴、陳玹宇詮釋重組家庭的倫理議題。（圖／台視）
▲何宜珊（左起）、陳文山、于晴、陳玹宇詮釋重組家庭的倫理議題。（圖／台視）
劇中周孝安因為父親陳文山再婚，和周宜霈從青梅竹馬變成重組家庭的無血緣兄妹，後來又與愛情長跑14年的米可白結婚，三角關係錯綜複雜，被公認是全劇所有糾結源頭的陳文山，劇中有3段婚姻，戲外卻是單身多年，陳文山對於婚姻表示並不排斥，但目前仍將重心放在照顧年邁父母及演戲工作上。

▲周孝安（左起）口誤跪地，膝蓋爆血見紅。（圖／台視）
▲周孝安（左二）口誤跪地，膝蓋爆血見紅。（圖／台視）
而劇中「張家」成員關係複雜，周孝安口誤把異父異母的何宜珊介紹成親妹妹，正牌妹妹林筳諭大喊：「是我啦！你有什麼毛病？」周孝安連忙跪地澄清：「大家都太像家人了，才會搞混。」結果因為他這陣子拍戲膝蓋受傷，這一跪膝蓋爆血，沾染到借來的西裝褲上，他笑稱新戲剛上檔就見血，期待接下來能夠創造收視佳績。《一個屋簷下》每周一至周五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出，除此之外愛奇藝、myVideo及LINE TV也能觀賞。

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